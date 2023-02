Camilo y Evaluna Montaner llegaron al país en medio de la polémica por el género de Índigo: las fotos 

Hace unos días, Camilo rompió el silencio y se refirió a la situación de Índigo en sus redes sociales, asegurando que los rumores sobre la crianza de su hija son falsos.

Camilo

Camilo y Evaluna: “Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso”

“Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y la intensidad de los medios de comunicación sobre todo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria”, se lee en la primera parte de su mensaje. “Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso”, explicaron los cantantes, asegurando que Índigo no crecerá bajo esa identidad de género.

El cantautor colombiano explicó cómo fue que se dieron las falsas versiones sobre el género de su hijita, quien en abril próximo celebrará su primer año de vida. “Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías”, dijo.

evaluna camilo 2.jpg

