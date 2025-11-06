Cande Tinelli disparó con un mensaje explosivo contra de Paula Robles y Guillermina Valdés

¿Qué mensaje publicó Paula Robles, en medio de la guerra con Soledad Aquino?

Paula Robles sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una novedad laboral en medio del escándalo que volvió a poner su nombre en los medios. En los últimos días, Soledad Aquino la había acusado públicamente de haber destruido su familia en los años 90, pero lejos de responder o alimentar la polémica, Robles prefirió mostrar su presente profesional y dejar en claro que sigue vigente dentro del mundo artístico.

Actualmente, además de trabajar como profesora de las técnicas Alexander y TakeTina, la ex pareja de Marcelo Tinelli protagoniza la obra Ahora vos, una propuesta teatral que aborda la maternidad desde una mirada íntima y emocional. En sus redes sociales, la bailarina compartió algunos detalles del proyecto y escribió: “¿Cómo ser yo mientras estoy en vos? Estamos terminando su segunda temporada en Buenos Aires. Sábado 8 y 15 de noviembre a las 20:30 en el Portón de Sánchez”.

La publicación no tardó en recibir mensajes de apoyo y admiración, destacando su talento y su capacidad para reinventarse lejos del ruido mediático. Con esta obra, Robles reafirma su vínculo con el arte, una faceta que mantuvo incluso después de su separación del conductor y que hoy le permite seguir activa en los escenarios porteños.

El nombre de Paula Robles también volvió a resonar esta semana luego de acompañar a su hija Juana Tinelli, quien denunció haber recibido amenazas telefónicas. Su aparición en defensa de la joven coincidió con las declaraciones de Soledad Aquino, que recordó con dolor el momento en que Marcelo Tinelli la dejó por ella. Sin embargo, Robles optó por no responder a esas palabras y concentrar su energía en su carrera y su familia, manteniendo un perfil bajo y un presente alejado de los conflictos mediáticos.