Cande Tinelli subió una foto de perfil y un detalle llamó la atención de muchos

Enseguida, Lelé - como le dicen sus seres queridos - recibió más de 50 likes y cientos de comentarios.

En las reacciones del posteo, alguno usuarios se preguntaban si la hija de Marcelo Tinelli había pasado por el quirófano para hacerse algún retoque.

"Mucho ácido hialurónico", "Esos labios te los hizo el enemigo", "Re plástica, ¡mirá esa nariz y esa boca!", "Su nariz en la primera foto se ve muy rara", "¿Qué tiene en la nariz en la primera foto?", "Hay algo raro en la boca y su nariz", "¿Qué le pasó en el labio?", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Cande.

Lo cierto es que Lelé no se deja llevar por las críticas. De hecho, en el pasado, ha hablado sin tapujos sobre sus cirugías.

Cande Tinelli le respondió a quienes dicen que tiene la cara de plástico

Cande Tinelli explotó en las redes sociales con un fuerte descargo. La hija del conductor de Showmatch subió una imagen en Instagram, en la que estaba mostrando parte de sus lolas. A los pocos minutos, le bajaron esa publicación.

En una reciente historia, Lelé -como le dicen sus seres queridos- explicó qué cree que fue lo que pasó.

"Yo sé que esto viene de las mujeres. Me censuran las historias por mostrar medio centímetro de la rayita de una lola. Es una locura. Las mujeres están sacadas. Las denuncias vienen de las minas porque somos unas sacadas. Estamos todas contra todas, en vez de apoyarnos. Constantemente recibo mensajes de minas que dicen que estoy toda operada, que mi cara es de plástico, y no sé qué más", expresó.

La influencer reveló que no tiene problemas en hablar de sus cirugías. "Estoy muy cansada. No me rompan más. No tengo un puto problema en decir que me hice en la cara: la nariz me la hice dos meses, me puse labios, me pongo bótox como cualquier persona", sentenció.

Lelé advirtió que las críticas no la van a frenar. "No entiendo qué más quieren que diga. Dejen ser a la otra persona. Yo no estoy fijándome qué se hace la otra persona o qué no se hace. Que cada uno haga de su culo un fucking florero. Yo voy a seguir haciéndome todo lo que se me cante el rastre. Si puedo, lo voy a seguir haciendo. Así que, por favor, no me jodan más", sentenció.