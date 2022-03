Candelaria Tinelli estalló contra sus haters y les puso los puntos: "Yo sé que esto viene de las mujeres"

cande tinelli captura Instalate.jpg El descargo de Candelaria Tinelli contra las mueres que la critican y la insultan en las redes.

“Sé que esto viene de las mujeres, que me censuran las historias porque se me ve medio centímetro de la rayita de la teta, ni siquiera el pezón. Es una locura, las mujeres están sacadas”, comenzó Cande hablándole directamente a la cámara de su teléfono celular.

Al tiempo que agregó contundente “Sé que las denuncias vienen de las minas y estamos todas contra todas, en vez de apoyarnos. Lo sé porque constantemente recibo bardeos de minas que dicen que mi cara es de plástico, que estoy toda operada, que esto, que lo otro”.

El pedido de Candelaria Tinelli en su duro descargo con sus hater mujeres

Pero su duro descargo no terminó en esa denuncia contra las de su propio género, sino que hizo un pedido puntual: “Estoy muy cansada y quiero que las minas que sean así me dejen de seguir. Yo no tengo problema en decir qué me hago en la cara: que me operé la nariz dos veces, que me pongo labios, que me pongo botox como cualquier persona… No entiendo qué más quieren que diga… qué me hice las gomas…”.

cande tinelli 2 BASE.jpg Candelaria Tinelli, influencer.

En tanto, Cande Tinelli cerró su descargo rogando “Dejen ser a la otra persona, dejen ser en paz. Yo no me ando fijando, que cada uno haga de su culo un florero. O sea que no me vengan a joder a mí, porque me voy a seguir haciendo todo lo que se me antoje, así que no me jodan más”.