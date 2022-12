El Caniggia que faltaba: Qué opina el artista Axel Kevin del escándalo familiar de sus padres

Embed Axel

Recordemos que el pasado domingo, Mariana Nannis regresó a la Argentina y fue una de las invitadas en el ciclo de Susana Giménez. Allí contó que no está seperada de Claudio Paul y que éste está con una prostituta y bajo los efectos de la droga.

En esa entrevista, la mediática confesó que el ex deportista le pegaba y que le hizo perder un embarazo producto de sus golpes.

"Con Axel Kevin estuve hablando un poquito. Es el artista. Y lo que me dice es que por el momento no va hablar, pero si el trajín mediático continua va a hablar y va a defender a una de las dos partes. Axel Kevin está cansado de la madre, está peleada con ella y con los hermanos (Charlotte y Alexander). Y esta fuente me dice que está peleado a muerte con Mariana", reveló el periodista de "Nosotros a la mañana".