Carina Zampini habló sobre su ausencia en el homenaje a Gerardo Rozín

Sin embargo, según informó este lunes Luli Fernández la química entre ellos no fluyó y el vínculo no terminó bien.

"A muchas personas les sorprendió la ausencia de Carina Zampini. La realidad es que, desde la muerte de Gerardo Rozín, hace 10 días, ella en ningún momento se pronunció en las redes sociales, ni apareció. A diferencia del resto de sus compañeras", arrancó diciendo la panelista de Socios del Espectáculo.

Luego, sumó: "Se habla de la malísima relación que supieron tener ellos y del portazo que dio ella al programa".

Por último Luli Fernández contó: "Yo me anoté una frase de una persona allegada a Gerardo, que dijo: 'Ella cayó tipo estrella a un ámbito en el que no la conocían y en el que no había trabajado'. Por la cuestión del cartel... Ella estaba en un rol distinto. Había mucho cortocircuito y termina renunciando".

Carina Zampini

La palabra de Carina Zampini sobre la muerte de Gerardo Rozín

En sus historias de Instagram, Ángel de Brito contó que, luego de que varios seguidores querían saber qué había pasado entre Carina Zampini y Rozín, le preguntó a la actriz.

“Son situaciones de la vida, como tantas otras, que prefiero transitar en forma privada, y hacer ciertos procesos a mis tiempos, solo eso”, contestó Zampini.