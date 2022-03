Gerardo Rozín dejó grabado un video para después de su muerte: "Me voy quedando"

“Es como si esa canción me hubiera grabado para siempre, la fui cruzando muchas veces en la vida, vi varias versiones que él fue grabando, siempre con chistes de ciegos... que no vienen al caso”, relató.

Embed

En el video relata por primera vez el motivo por el que decidió ocultar su enfermedad y habló del terrible diagnóstico: “Pasaron muchos años, afortunadamente, y me entero de un muy mal diagnóstico. Estoy bajando las escaleras de mi casa, y no me preguntes cómo... después de 30, casi 40 años digo: ‘Me voy... quedando ciego’. Casi como si además del diagnóstico hubiera tenido el pronóstico”.

“Yo no creo en nada, ya se sabe. Y no es que después de esto termino con un ataque de fe y todo queda lindo, ni en pe... La verdad es que, para alguien que no cree, algo así es como una aparición y tiempo más tarde, me pareció que era una canción muy buena para ese tipo de dolor”, manifestó.

Embed

Jésica Cirio quebró en llanto en el homenaje a Gerardo Rozín en La peña de Morfi

La temprana muerte de Gerardo Rozín conmovió al mundo del periodismo y el espectáculo. Si bien sus amigos, conocidos y colegas estaban al tanto de la enfermedad que el conductor estaba atravesando, todos respetaron su decisión de no contarlo públicamente. Quizás por eso, al público le sorprendió tanto más la noticias de su fallecimiento.

Y a pocos días de su muerte, el conductor tuvo una sentida despedida en La peña de Morfi (Telefe), el ciclo que producía y que conducía junto a Jésica Cirio. Y la animadora se quebró en el arranque al recordar el lugar que ocupaba en su vida.

“Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Es muy difícil estar acá parados, pero cada uno de los que estamos acá somos parte de una gran familia y esa familia la creó Gerardo”, dijo Cirio con todos los integrantes del ciclo parados frente a cámara, y justo al lado de Eugenia Quibel, la última pareja del periodista y locutora del ciclo.

“Cada artista que pasaba por La Peña de Morfi, cada músico, era celebrado, era homenajeado y eso es lo que vamos a hacer acá nosotros”, anunció, luego de un tape que pusieron con el recuerdo de los mejores momentos del programa.

“Vamos a celebrarlo con más de 50 artistas de todas partes del mundo van a decir presente hoy acá y le van a traer una canción, que es lo que él más amaba”, añadió conmovida.

“Gerardo para mí fue un amigo, un confidente y alguien que siempre voy a guardar en mi corazón”, cerró Jésica Cirio, ya quebrada en llanto, mientras le daba la palabra a otro de sus compañeros.