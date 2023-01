Carlos Perciavalle tuvo una fuerte descompensación y fue internado de urgencia en Punta del Este

Carlos Perciavalle rey del café concert.jpg

Tras su ingreso al sanatorio el lunes por la mañana, lo que se sabe es que su estado es estable , está en una sala común y se mantiene internado en observación para la realización de los estudios. Es por eso que la producción del unipersonal que Carlos tenía previsto estrenar el 2 de febrero evaluará en las próximas horas el aplazamiento o no del show.

En "Tardes con China", el humorista recordará anécdotas y vivencias con su entrañable amiga y coterránea, China Zorrilla, con quien compartió escenarios y amistad a lo largo demás de 60 años. Como de costumbre, el escenario estará montando en El paraíso, la residencia de Perciavalle en Laguna del Sauce.

Carlos Perciavalle y China Zorrilla.jpg

El video del reencuentro de Susana Giménez y Carlos Perciavalle tras muchos años peleados

Carlos Perciavalle siempre se caracterizó por su verborragia a la hora de hablar, tanto en el escenario como fuera de él. Es por eso que su espontaneidad le ha traído más de un dolor de cabeza distanciándolo de varios amigos de la farándula, como Antonio Gasalla o Susana Giménez. Así, tras pedirle disculpas al primero hace unos tres años luego de haberse referido a su salud, en septiembre pasado fue el turno de la diva de los teléfonos.

Fue cuando Carlos Perciavalle aceptó grabar un saludo para un programa uruguayo que tenía como entrevistada a Susana Giménez. Sin saber la producción del ciclo que ambos estaban peleados, lo cierto es que el cómico aceptó de buen gusto y tuvo las mejores palabras para la conductora que quedó sorprendida por supuesto, explicó la situación y adelantó que se amigaría tras escucharlo.

Susana Perciavalle historia.jpg

Aprovechando entonces que la actriz y conductora estaba protagonizando Piel de Judas en Punta del Este, invitó a Perciavalle a ver la comedia teatral y luego de la función sellaron el reencuentro con un video para oficializar que los 15 años peleados quedaron en el olvido.

Acompañados por Guillermina Valdés y Mauricio Dayub, que también cruzaron el charco para ver a la diva brillando sobre las tablas, pudo verse en el video a Susana Giménez y el cómico uruguayo juntos. Allí se la escucha decir entre risas: "Con Carlos Perciavalle hace muchos años que estábamos peleados, 15 años más o menos... Estábamos peleados, pero no estamos más peleados porque el otro día habló tan bien de mí que yo dije 'no, no podemos estar peleados... es ridículo. Y entonces nos amigamos".