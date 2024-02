Carmen Barbieri confirmó su romance vintage con un Midachi: "Jugábamos y..."

"Ni él se enamoró de mí ni yo tampoco. Éramos muy jóvenes, jugábamos y salíamos. Hacían asado los muchachos (Midachi)", explicó Carmen.

Embed

Y agregó picante: "Si tuve sexo con él (Miguel del Sel) ni me acuerdo la verdad, pasó hace tanto tiempo... Sí la pasábamos muy bien".

Sobre esa época, la conductora comentó que justo estaba soltera y que no es infiel: "Fue en un impasse que tuve entre el doctor y Santiago Bal. Yo no soy infiel, infidelidad no".

Consultada sobre si reviviría esa historia con Miguel del Sel en la actualidad, Carmen Barbieri fue categórica: "Dice Sabina: ‘nunca se vuelve a un lugar donde alguna vez fuiste feliz’. Además no sé si tuve algo con él, ni me acuerdo la verdad".

carmen barbieri miguel del sel.jpg

La arrebatada reacción de Estefi Berardi cuando Carmen Barbieri mostró su foto con un actor en la playa

Estefi Berardi reaccionó de manera contundente cuando Carmen Barbieri mostró su foto con Martín Bossi en las playas de Mar del Plata, imagen que publicó la cuenta del programa LAM @elejercitodelam en la red social X el fin de semana.

La panelista de Mañanísina, El Trece, fue descubierta compartiendo una tarde frente al mar y mates y charlando animadamente con el actor y se avivaron los rumores de romance.

“Mirá, este es Bossi y la que toma mate con una capelina, cual diosa, es mi hija Estef”, dijo Carmen entre risas. Y la panelista contestó: “Me decís ‘hija, hija’, pero me acusas sin preguntarme nada”.

“Me está acusando de que vi desnudo a un chabón que ni conozco. Ni siquiera es amigo”, agregó un tanto molesta y entre risas. Y la conductora le marcó: “Lo viste ahí en la playa con una sunga. Ahora nos vas a contar cómo está”.

Y añadió picante: “Todos los veranos lo mismo, mamita. El verano pasado con Federico Bal. Ahora con Bossi. Dejate de joder. Vamos a analizar la foto”.

“Me dejás hablar… le cierran el micrófono a Carmen así puedo hablar yo... Les cuento… Vos me convertiste en este monstruo. Les digo la verdad, esa es una playa a la que voy hace seis años”, aclaró Berardi, quien en diciembre se separó de su ex novio empresario.