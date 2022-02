Carmen Barbieri contó cuál fue la millonaria venganza a Santiago Bal cuando le fue infiel con Ayelén Paleo

Barbieri bal paleo.jpg Tras descubrir la infidelidad de Santiago Bal con la bailarina Ayelén Paleo allá por 2011, Carmen Barbieri se separó del padre de su hijo. No obstante, se ocupó de él hasta sus últimos minutos de vida.

"Cuando yo me separé, le quise reventar la tarjeta a Santiago para que le doliera cuando la tuviera que pagar" comenzó relatando la capocómica. Y acto seguido detalló pícara "Me compré 4 carteras Luis Vuitton y dos relojes Omega, con brillantes y todo... con la American Express que yo tenía, pero que no era la titular".

Así cuando Pampito, el otro integrante del ciclo, quiso saber cuánto había gastado, Carmen Barbieri recordó que "Eran como 20 mil dólares", pero aclaró que en ese momento "Estaba a 2 pesos el dólar". Y como para rematar aquel recuerdo de su venganza, explicó que "Igual hubo que pagarla (la tarjeta)"; de la misma manera que reconoció que Santiago ni bien se enteró la llamó y le dijo "Mirá que me van a sacar la tarjeta si vos no la pagás". Pero cuál fue la respuesta de la actriz engañada... "Yo no la voy a pagar, vos te fuiste casa, vos pagala".

El recuerdo de Carmen Barbieri y Fede Bal a Santiago Bal

El genial actor, autor y director Santiago Bal falleció el 9 de diciembre de 2019 a los 83 años. Desde las redes sociales, y en esa fecha tan especial, su hijo Fede Bal y Carmen Barbieri, recordaron con cariño a Santiago a dos años de su partida.

Fede Bal posteo recuerdo Santiago Bal.jpg Federico Bal recordó a su padre, Santiago Bal, a dos años de su partida.

"Hoy son 2 años que te fuiste. Me preguntaron si te extrañaba, y como lo llevaba. Sabes que dije? Si, claro q sabes. Dije que no, no te extraño, si casi todas las noches hablamos y nos vemos en mis sueños. Te amo pa", expresó sentido Fede Bal en un posteo de Instagram con una imagen de la película Rumbo al mar que protagonizaron en 2018. Fede y Santiago tenían un vínculo muy fuerte.

Por su parte, Carmen Barbieri expresó desde sus historias: "Dos años después, mi recuerdo y homenaje para el señor Santiago Bal, exitoso actor, comediante, autor y director el teatro, el cine y la televisión argentina". Y agregó en otra imagen junto a su hijo y Santiago: "Se te extraña mucho".