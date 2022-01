El llanto de Carmen Barbieri por Fede Bal en pleno aire de su programa

"Te quiero mucho, hijo, y te admiro. Me da mucha alegría... Ay, me voy a poner a llorar. Soy una tarada. Lo único que lamentaba, que te lo dije, que tu papá no pueda verte en este rol tan bueno. Lo hacés muy bien. Te quiero", le dijo la actriz y conductora a su hijo ya con la voz entrecortada. A lo que Fede Bal respondió también emocionado "Yo creo que sí me ve, que me ve más que antes". Fue allí cuando Barbieri le preguntó a su hijo "Creés que te acompaña más". Y la respuesta no fue otra que "Yo miro al cielo y digo "ayudame, viejo", y lo hace. Yo creo que es así".