El consejo de Carmen Barbieri a Nicole Neumann en medio del escándalo con Urcera

Así, esta mañana, desde su programa de cable Carmen Barbieri abordó el tema. Teniendo en cuenta que compartieron todo el año como compañeras de Los 8 escalones del millón, la capo cómica dijo firme "Yo no le daría bola a esto porque realmente están todo el tiempo juntos. Es una linda familia. Quizás están buscando un bebé. Yo, no le daría bola (al chat)".

Carmen Barbieri neuman urcera Captura.jpg Desde su programa, Carmen Barbieri abordó el tema de la supuesta infidelidad de Manu Urcera a Nicole Neumann.

Claro que los columnistas del programa también opinaron del NicoleGate. "Tampoco es una infidelidad. Estamos hablando de un chat", aseguró Estefi Berardi. Así, la conductora agregó "Capaz que no es cierto (el chat). Yo querría que ella le de un hijo. Me encantaría verle la pancita a Nicole". Y como para cerrar el tema, Carmen Barbieri reafirmó su opinión: "Yo el consejo que le doy a Nicole y a él... que hable con Nicole y que le cuente si todavía se sigue comunicando con su ex. Sería bueno saber, capaz todavía se siguen comunicando".

En tanto, Pampito deslizó "Yo creo que están queriendo perjudicarlos, para desestabilizar la pareja. Además, Nicole no se come una. Si esto hubiera sido verdad, ¿sabés cómo le da una patada?".

El mensaje de Manu Urcera en medio del escándalo por el chat con otra mujer

El piloto Manu Urcera dio indicios 2.0 de cómo está su relación con Nicole Neumann luego de que trascendió la charla virtual que tuvo con otra mujer.

Envuelto en el escándalo tras conocerse el supuesto chat con otra mujer, Manu Urcera subió una serie de historias a Instagram donde se lo ve festejando un cumpleaños y acompañado de Nicole Neumann en un paseo en barco a puro sol. El joven acompañó una de las fotos con su novia con corazones. Gestos que hablan en medio de este culebrón. ¿Está todo bien entre los dos?