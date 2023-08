La polémica frase de Dady Brieva sobre la economía: "Yo estoy bien, a mí no me mueve la aguja"

“Yo estoy bien, a mí no me mueve la aguja”, le contestó Dady. "Es literal. Yo estoy bien económicamente", afirmó. "Pero tenés un cincuenta por ciento de la Argentina empobrecido, pasando hambre", acotó Carballo.

"Vamos a ir a elecciones como van a ir ustedes el año que viene y elegirán", dijo el artista. Ahí el conductor se quedó callado y Dady levantó la voz, enojado, y contestó: "Qué querés que haga yo, no soy ministro de Economía, qué soy yo". "Pero vos tenés un programa... Uno ve a personas militantes, sos un militante, defendiendo lo indefendible. Ese es el tema. Porque vos me decís 'yo estoy bien', y dónde está todo aquello que hablamos de que todos tenemos que estar bien", le respondió el presentador de Algo contigo.

El conductor de Peronismo para todos expresó: "No, vos me dijiste qué iba a pasar con todo, y yo te dije que yo no sé qué va a pasar. Pasará lo que tenga que pasar". "¿Pero hay un mea culpa?", le preguntó Carballo.

"Vos qué querés que yo te diga, a dónde vas vos, querés que te diga que estoy arrepentido, hago un mea culpa", dijo Dady. "No, no te arrepientas. Estás equivocado. Cómo te vas a arrepentir, vos votaste a consciencia, y tenés ideales e ídolos, gente que impulsó lo que vos defendés", agregó Carballo.

El curioso comentario de Dady Brieva sobre el triunfo de Javier Milei en las PASO 2023

Tuvo una gran e inesperada repercusión el resultado de las PASO 2023 en las urnas y en la colonia artística, donde los famosos también juegan su partido como Lali Espósito y Gonzalo Heredia, quienes se mostraron "preocupados" desde Twitter por la victoria de Javier Milei.

En este sentido, el humorista Dady Brieva hizo un llamativo comentario que le dijeron fuera del aire sobre el batacazo del economista en los comicios con su partido La Libertad Avanza.

Dady comenzó en C5N el domingo haciendo un chiste: “Ya avisándole a la gente que el próximo domingo se va a llamar ‘Libertad para todos’ en vez de ‘Peronismo para todos’”.

Y luego el ex Midachi reveló lo que le comentaron detrás de cámara antes de salir al aire después del resultado adverso para Unión por la Patria.

“Nos dijeron a nosotros: nada de cara de culo, a ponerse a contar chistes. Así que ahora, vamos a fingir demencia”, dijo el actor.

“Hay que esperar los números finales para saber bien dónde estamos ubicados y qué es lo que se puede hacer con Provincia y con Ciudad", decía Dady Brieva a la espera de los números finales de la elección.

Y cerraba: "A nivel nacional, ver cómo se pelean las elecciones finales y, no sé si es consuelo de tontos, entender que a lo mejor el adversario no era Milei sino Juntos por el Cambio”.