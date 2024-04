Carmen Barbieri incomodó a Karina Mazzocco en su programa y ella le respondió con todo: "No soltás"

Así las cosas, este jueves Mazzocco aceptó encontrarse cara a cara con Carmen en su magazine de El Trece para limar viejas asperezas. Pero lejos de ello, la entrevista fue más que tensa de principio a final, donde tras recordar aquel tema la conductora de Mañanísima deslizó como si nada: “Nunca estuvimos peleadas”.

Completamente asombrada, Karina Mazzocco no pudo más que reaccionar recordándole su comportamiento para con ella. “¡No mientas, Carmen! ¡Vos sí estabas peleada conmigo!”, expresó atónita. Pero la ex de Santiago Bal insistió: “Peleada no estaba. Estaba muy dolida, enojada. Pero peleada, nunca me peleé con vos. Si te contesté lo que vos hablabas, yo te contestaba”.

“Me estás volviendo loca, vos estabas peleada conmigo”, volvió a afirmar Mazzocco y en su intento por entenderla, replicó sincera: "Te voy a decir algo. A ver, y cerramos con esto. Pero voy a decir algo lindo. Vos no das vuelta a la página, Carmen. No soltás”.

Y mientras la mamá de Federico Bal admitió “Soy bravísima yo. Yo bajo una persiana y me cuesta levantar”, la conductora del canal de Palermo volvió a decirle: “La verdad, no diste vuelta a la página. Te quedás dolida con las cosas”.

El enorme orgullo de Karina Mazzocco por el inesperado logro de su hijo Malek

En un posteo en su cuenta de Instagram, Karina Mazzocco expresó su enorme felicidad por un logro de su hijo Malek, de 17 años, que se destaca como un joven talento en la Fórmula 4, siguiendo la pasión por el automovilismo que heredó de su padre, Omar El Bacha.

“Hoy mi hijo Malek El Bacha hizo podio en la primera carrera en Fórmula 4 Nueva generación de este fin de semana. Es la segunda carrera de su vida y pudo hacer podio en el tercer puesto. Qué alegría verlo brillar en lo que más lo apasiona”, manifestó.

Karina reconoció que le da algo de miedo la velocidad, pero sabe que cumple con todas las medidas de seguridad para evitar accidente. "Cuando corre o siento que está lejos, siempre le encomiendo a Dios para que lo proteja”, sostuvo.

Malek, por su parte, también compartió su alegría por este paso tan importante en su vocación. "Muy contentos con la prueba de hoy. A seguir puliendo los detalles”, aseguró.

Meses atrás, la conductora de A la tarde, habló de su pequeño -hoy no tan pequeño- que comienza a tomar vuelo propio. "De Omar, claramente sacó la pasión por la velocidad; ellos se encuentran en ese mundo. También es muy bueno con los números, como el padre. Creo que de mí sacó el ser muy cuidadoso, respetuoso al máximo. No es que Omar no lo sea, pero él es más mandado”, remarcó, con el pecho inflado.