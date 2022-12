Carolina Amoroso, la corresponsal de guerra que todos aman: sus pasiones, el amor y el deseo de ser mamá

"Una vez mi madre me dijo que el amor era una gran conversación y que ella sabía que seguía amando a mi papá porque lo seguía eligiendo todos los días para conversar. Y otra vez me acuerdo de que en un desconsuelo, no me acuerdo cuándo le fui a mi madre con alguna historia que parecía como, bueno, el fin de todo, cuando uno es adolescente...", contó la periodista en charla con el mencionado portal cuando le preguntaron por el amor.

Y agregó: "Algún desamor, Mariana (Dahbar), algún desamor. Y recuerdo que ella me dijo: “Caro, a veces tenés que aprender simplemente a decirle buen día a tu tristeza. Como el poema ‘Bonjour tristesse’, tenés que simplemente aprender a decirle buen día”. Y me pareció una manera tan profunda, linda y sensible de entender lo que nos pasa con lo irreparable, pero además cómo la vida se impone con su prepotencia todos los días, pero es una manera tan bella de ponerlo que lo adopté como lema cuando me puede el desconsuelo".

De todos modos, Carolina Amoroso se define como una persona poco enamoradiza aunque se animó a contar qué le gusta de las otras personas. "A mí me conmueve mucho la decencia. El sentido de deber. Cuando una persona tiene un propósito, tiene un por qué. Eso me parece imbatible. Me enamora", expresó.

Actualmente, Carlina Amoroso asegura no estar enamorada y tampoco siente ansiedad para convertirse en mamá: "No me genera ansiedad, pero por esto de que yo siempre me estoy preguntando qué quiero ser cuando sea grande. Me parece una linda experiencia de vida ser mamá. Y me parece una de esas experiencias que es como un renacer. O sea, hay algo que cambia drásticamente. Mis sobrinas fueron como una gran revelación en ese sentido. Sí. Pero bueno, hay también distintas formas de maternar".