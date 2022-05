Carolina Baldini reapareció en la TV y habló de su relación con El Cholo Simeone

Este viernes, Carolina estuvo en LAM (América TV), recordó su paso por Showmatch y contó detalles de su presente.

La ex de Simeone mencionó que, al principio, el Bailando le pareció algo interesante, pero luego se arrepintió. "Yo me estaba separando y retomé mi carrera de modelo. Me llamaron para el Bailando y dije 'bueno, me encanta bailar'. Cuando vi todas las pelas y la exposición, no lo soporté", sostuvo.

Carolina reveló que le pesaban mucho las críticas y lo que decían de ella. "Yo estaba ahí, en la pista, y me creía Jennifer López, después veía las notas y me sacan cosas de contexto. No lo aguanté", afirmó.

En el plano sentimental, la modelo indicó que está sola y con ganas de enamorarse. "Hace un año que estoy solera. Me encantaría estar en pareja, pero hijos no quiero más", aseguró.

Por último, Carolina comentó que está enfocada en un proyecto personal. "Me asocié con una amiga y estoy con emprendimiento de indumentario. Estoy feliz", concluyó.

"Yo tomé la decisión de distanciarnos", afirmó la modelo.

Pese a la ruptura, Carolina destacó que siempre mantuvieron un buen vínculo con su ex. "Nos separamos en buenos términos. Fue super amigable", precisó.

Al ser consultada sobre por qué decidieron poner un punto final, Carolina fue tajante. "Di todo en la pareja y no me queda nada. El amor se terminó", sentenció.