Carolina Papaleo se defendió tras la denuncia de su ex empleada: "No es verdad"

Sin embargo, a raíz del revuelo, Papaleo decidió expresarse al respecto y se comunicó con su colega Pilar Smith para Gossip (Net Tv). "Es una empleada mía que como yo ya estaba viviendo sola no iba a tener una persona con cama, así que le hice la liquidación. Se tenía que presentar un día (luego de sus vacaciones) y manda que tenía COVID", aseguró.

"Lo que dice no es verdad. Siempre trabajaba y se pagaba doble el feriado. Sabemos todos en qué posicionamiento estoy yo, así que sé perfectamente que al trabajador se le paga doble cuando es día feriado. Yo la iba a despedir porque ya estoy grande para ser manipulada por una piba. A pesar de la doble indemnización, ella estaba decidida a hacerle la liquidación final. Yo la estaba esperando con la carta de despido y la plata para dársela en mano", amplió.

Por último, explicó el momento donde se generaron mas confusiones y aseguró: "Ahí es cuando ella me manda un documento extraño en el que decía que tenía COVID. Como yo ya tenía la plata en mi casa, quería sacármela de encima. El abogado se equivocó en la dirección de la carta y por eso lo llamé y le dije ‘yo a esta piba no la quiero ver más, no quiero que entre a mi casa’. Entonces por eso le mandé la carta documento por WhatsApp”

Carolina Papaleo en Gossip

Grave denuncia contra un participante del Bailando 2023: "Su ex lo acusa de..."

Este jueves en LAM (América), Ángel de Brito reveló una fuerte denuncia contra el ex futbolista y actual participante del Bailando 2023, Brian Sarmiento.

“Su ex lo acusa de no pasarle la cuota alimentaria a su hija”, adelantaron en @ejercitodelam y luego Ángel profundizó: “La cosa es así, apareció en redes una información que decía que Brian Sarmiento le debía la cuota alimentaria, que no estaba cumpliendo".

Acto seguido, contó que hablaron el ex futbolista para conocer su versión de los hechos, y en la nota el mismo aseguró: “No tengo nada que esconder, yo lo que cobro y puedo le mando. Si la cuota quiere que sea la misma de cuando jugaba al fútbol no se puede. El dólar se fue a mil pesos, entonces yo no puedo mandar 1500 dólares como hacía siempre, no juego mas al futbol y cobro en pesos”.

“Yo mando lo que puedo y cuando estuve bien le daba de más, ahora hay que recortar los gastos y yo también recorté los míos. Hay que cambiar de vida, le mando lo que puedo, estoy siempre presente y me estoy rompiendo el culo para ganar guita y poder enviarle”, agregó.

Entre otras cosas, sostuvo que no le daba importancia a los comentarios en redes y admitió: “A veces salgo de acá, voy, y deposito lo poco que tengo para mis nenas. Nada más, después esa gente no se ni quien es, pero que hablen, no tengo nada que esconder”.