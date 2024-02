Caso Natacha Jaitt: su hermano Ulises logró el apartamiento de los fiscales en la causa

“Significa que Natacha de donde está me da muchas fuerzas y energía para que se esclarezca lo que le hicieron. Confío en los nuevos fiscales, en que van a hacer Justicia. Gracias a Dios los corruptos no están más”, explicó en diálogo con TN Show.

Logré el apartamiento de los fiscales en la causa Natacha Jaitt



Al pedido de recusación, Diego Callegari y Sebastián Fitipaldi, decidieron no esperar la resolución del juez y se apartaron.Cosme Iribarren había renunciado antes, Martín Otero y Lida Osores Soler a cargo



— Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) February 8, 2024

Cabe recordar que en febrero de 2019, Natacha Jaitt estaba en el salón de fiestas Xanadú, del partido de Tigre, en una cena privada junto a otras cinco personas cuando encontró la muerte.

La autopsia concluyó que sufrió una falla multiorgánica, pero la familia jamás creyó esa versión. Después de cuatro años de intentos fallidos, en junio, la Justicia logró abrir el iPad de la mediática y extraer los archivos que había en el dispositivo.

Ulises Jaitt señaló que hasta el momento no pudieron ver el contenido de la tablet. “Habían mandado un informe parcial, pero nunca lo vi todo porque no nos dejaron ser parte, justamente para hacer lo que querían: borrar y manipular”, señaló.

Se conocieron los últimos chats de Natacha Jaitt antes de su muerte

Se conoció qué contenía la tablet de Natacha Jaitt, en el marco de la investigación por su muerte, que ocurrió el 23 de febrero de 2019, en Xanadú, un salón de eventos en Benavídez, provincia de Buenos Aires.

En A la tarde (América TV), Cora Debarbieri reveló uno de los chats que salieron a la luz tras las pericias que realizaron en dicho aparato tecnológico, que perteneció a la mediática.

"Hay un hombre, que se quería comunicar con Natacha, y logra contactarla. Le dice: 'Tuve un llamado que me llamó la atención. Esto es del mismo día del fallecimiento de Natacha, a las 14.46", detalló la panelista.

Cora le consultó a Ulises, el hermano de la mediática, si sabía quién era esa persona. "Este hombre, que se estaba intentado comunicarse con Natacha, ¿te llamó a vos en algún momento?", indagó. "No, vi el nombre, y no me recuerdo de esa persona. Tampoco me llamó luego de lo que sucedió", precisó el periodista

"Si tenía algo para contarle a Natacha, ¿por qué después no lo llama a Ulises", exclamó la integrante de A la tarde. "Todo es raro acá", sentenció el conductor radial y hermano de la mediática.