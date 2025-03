Catalina Gorostidi respondió a las críticas sobre su cuerpo y reveló que sufre un trastorno alimenticio

Luego, expresó: “Primero, tengo espejo en mi casa, veo cómo estoy y dejo de estar, tengo balanza, tengo amigas, tengo una familia, todo lo que ustedes se preocupan, lo tengo, y yo sé cómo estoy”.

“Les cuento que desde los 17 años tengo un problema de alimentación, un trastorno alimenticio, ustedes lo pueden llamar anorexia, y también tuve vigorexia. Los trastornos alimenticios son graves, pero lo que más me preocupa es la gente que habla de los cuerpos como si fuera la nada misma, este es el cuerpo que yo tengo hoy en día”, confesó.

En ese sentido, volvió a hacer foco en el accionar de los otros y pidió: “Si no les gustan mis fotos porque estoy muy flaca y van a comentar sobre eso, no hace falta porque a mí ya me están ayudando, tengo mi equipo de contención, es mi cuerpo y de los cuerpos no se opina”.

“Le agradezco a la gente que se preocupa de verdad, pero les digo que tranquilos, que me estoy ocupando de mí, que es mi vida”, finalizó agradecida hacia quienes la apoyan y contienen en este delicado momento.

Embed

Feroz cruce entre Catalina Gorostidi y La Tora por una participante de Gran Hermano: "No me gusta"

Los participantes de Gran Hermano (Telefe) generan cada vez más polémica y en esta ocasión el debate se picante entre La Tora y Catalina Gorostidi que tuvieron un fuerte enfrentamiento en el streaming de DGO.

Todo comenzó cuando hablaban acerca de la actitudes de Luz con Santiago y debatieron acerca de la tensión que hay entre ambos. “Estamos todos viendo cómo tu novia se está refregando por todo lados”, deslizó Cata.

Acto seguido, la médica hizo una imitación algo burlona de Luz y La Tora estalló. "¿Qué es refregar?¿ Qué tiene? Te molesta una mina en Libertad Cata", retrucó.

Además, remarcó: "No te gusta la libertad de la otra persona". "No me gusta una mina así que calienta al chabón. Santiago está soltero, no tiene una novia a quien respetar afuera", se justificó la médica.

"Capaz tiene su pareja abierta con a regala de que se puede. ¿Cuánta gente hay que están en pareja y que no se respetan de todas las maneras?", planteó La Tora en defensa de Luz.