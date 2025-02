Letal comentario de Gabriela sobre Lucía en Gran Hermano 2024: "Cuando ella está cerca..."

Y lejos de ser políticamente correcta, Gabriela fue letal al dejar en claro lo que piensa de la rubia. “Hace demasiado show y me cansa un poco”, dijo de entrada.

Pero eso no fue todo. Porque para que no quede duda alguna sobre lo que piensa de la joven modelo e influencer Gianatassio concluyó: “Cuando ella está cerca, me tengo que tapar un poco el ombligo porque me chupa toda la energía. Demasiada cámara, demasiadas emociones, a mí me cansa. No es natural. Eso es lo que me molesta, que es muy forzado”.

Cómo quedó la placa definitiva de Gran Hermano 2024 tras la trivia entre Luciana, Juan Pablo y La Tana

En Gran Hermano 2024 (Telefe), Katia 'La Tana' Fenocchio, Juan Pablo De Vigili y Luciana Martínez participaron de una trivia, uno de ellos ganó y bajó de la placa de nominados.

Esta semana todos los jugadores quedaron en placa positiva, el público votó y los que más obtuvieron votos salieron de la nominación. Para sorpresa de todos, entre los menos votados quedó Luciana, integrante del "tridente".

También quedaron en placa Saif Yousef, La Tana, Juan Pablo, Bati Larrivey, Gabriela Gianatassio, Lucía Patrone, Marcelo Carro, Lorenzo de Zuani y Delfina De Lellis.

Sin embargo, la líder de la semana, Sandra Priore, tuvo que elegir a tres jugadores para que compitieran este jueves en un juego de preguntas y respuestas. La pescadora decidió que los participantes originales tuvieran una chance más de zafar de la placa.

Por lo tanto, los tres originales se enfrentaron y después de varias preguntas y respuestas, La Tana se convirtió en la ganadora y bajó de placa.