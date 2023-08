Cecilia Insinga mostró el antes y el después de su cambio físico desde la playa: las fotos

Embed

"Diciembre 2022 me sacaba fotos en malla obvio pues amor profundo a todo mi ser, pero de perfil porque no me sentía del todo cómoda..." confesó sobre la primera de las fotos de su Instagram Storie.

Al tiempo que en la que agregó abajo de la anterior, si bien también se le ve con un traje enterizo negro, contó por qué en esta que se sacó en julio de este 2023 se animó a fotografiarse de frente. "No sólo por lo que bajé de peso sino también porque aprendí a darle energía bien positiva y sana a mi cuerpo", aseguró mientras le agradeció a nutricionista por la reeducación de sus hábitos.

Cecilia Insinga baja de peso - IG .jpg

La foto de Diego Brancatelli, que fue tomada como una provocación y desató duras críticas

El periodista Diego Brancatelli se tomó unos días de vacaciones durante el receso escolar y se fue de viaje junto a su mujer, Cecilia Insinga, y sus dos hijos. El panelista de Argenzuela eligió Europa como destino turístico y esa decisión le costó duras críticas.

Por su posición política, abiertamente a favor del oficialismo, los usuarios en las redes cuestionaron que haya elegido un destino internacional para vacacionar y no uno nacional. Incluso él mismo contó que en el viejo continente lo perseguían para poder sacarle una foto o filmarlo, con el fin de cuestionar su estadía en las principales ciudades europeas, en medio de una importante alza del dólar.

"Qué de forros con cámara hay que soportar. Chusmas berretas", fue el mensaje que publicó el periodista, indignado por la actitud de algunos compatriotas. En su cuenta de Instagram, Brancatelli colgó una imagen del avión, en donde aparece su mujer, la movilera de TN Cecilia Insinga, y escribió: "¿Todo el avión para nosotros? Que lindo es volar por @aerolineas_argentinas".

cecilia insinga Storie .jpg

Esa foto y esa frase despertaron críticas de los usuarios en Twitter, que lo tomaron como una provocación a quienes lo apedrearon en las redes.

"Todo el avión de Aerolíneas para Brancatelli y su flia. Todo el déficit que eso genera para el 70% de chicos que hoy no comen", "Diego Brancatelli está contento porque tenía todo el avión de Aerolíneas Argentinas para el y su familia. Lo más feo del asunto es que nadie viaja en ese avión porque nadie tiene un mango, mientras tanto seguimos subsidiando este tipo de viajes", "Ni siquiera se da cuenta de cuál es el problema", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en la web.