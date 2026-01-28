Dominique Metzger se mostró en bikini desde Uruguay y deslumbró a sus seguidores: "Una diosa"

dominique metzger 1 bikini

Por qué Dominique Metzger había visitado la casa de la tragedia de Villa Devoto

Cinco personas perdieron la vida tras una fuga de monóxido de carbono en una vivienda del barrio porteño de Villa Devoto. Tanto el SAME como los Bomberos acudieron al lugar luego de que familiares alertaran que no lograban comunicarse con quienes vivían allí. El titular del SAME, Alberto Crescenti, relató en A24 lo sucedido: "Cuando entraron los bomberos se dieron cuenta que no era olor a gas, lamentablemente entramos nosotros después a constatar el fallecimiento de un señor de 79 años, una mujer de 72 años, una pareja de 43 y 42, una chiquita de cuatro años."

La tragedia en Villa Devoto, que se cobró la vida de cuatro adultos y una niña por la inhalación de monóxido de carbono, tuvo un inesperado giro: un bebé logró sobrevivir. Según explicó Crescenti, la cuna estaba ubicada en un nivel más bajo, lo que permitió que el pequeño se salvara. Los bomberos lo hallaron tras escuchar sus llantos y el SAME confirmó que el niño, de dos años y medio, se encuentra fuera de peligro.

Entre las víctimas se encontraba Demetrio De Nastchokine, un reconocido profesor de Ciencias Económicas, Física y Matemáticas. Su muerte generó una gran conmoción tanto en el ámbito educativo como entre los vecinos de Villa Devoto, que lo recordaron como un hombre íntegro, dedicado y muy querido por su comunidad.

El fallecimiento de De Nastchokine, de 75 años, se suma a las tragedias provocadas por el llamado “asesino invisible”, el monóxido de carbono, un gas imperceptible que puede resultar letal sin dar señales previas. Mientras los peritos trabajan para esclarecer lo ocurrido, el dolor se multiplica entre quienes compartieron con él su vida y su vocación docente.

La noticia se conoció cuando el SAME acudió a la casa tras recibir un pedido de auxilio. Al ingresar, se encontraron con una escena devastadora: varios cuerpos sin vida, entre ellos el del profesor. Aunque se esperan los resultados oficiales, todo apunta a una intoxicación por monóxido de carbono. Demetrio era muy conocido en el barrio, no solo por su labor en el Devoto School, donde enseñaba Ciencias Económicas, sino también por las clases particulares que ofrecía en su hogar. Numerosos estudiantes acudían allí para reforzar materias como Física, Química y Matemáticas.

Una de esas alumnas fue Dominique Metzger, conductora de Telenoche, quien recordó con emoción a su exprofesor. La periodista compartió cómo fue su vínculo con él: “Fui varias veces a su casa para hacer refuerzos”, relató Metzger, también egresada del Devoto School. Explicó que las clases se dictaban en la parte trasera de la vivienda, en un espacio acondicionado como aula. “La casa es muy grande”, agregó.

Conmovida, Metzger destacó las cualidades humanas y profesionales de Demetrio: “Era una persona muy seria, muy responsable. Tenía dos hijos varones y una hija. Siempre estaba en el barrio, era un hombre educado, amable, muy querido por todos.”

Por último, la periodista evocó una imagen que la marcó profundamente: “Lo veías con uno de sus hijos limpiando o reparando autos antiguos. Era algo que hacían juntos, se notaba que compartían un vínculo muy lindo.”