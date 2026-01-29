Juanita Tinelli y Tomás Mazza juntos: el tierno gesto que blanquea el romance

Este nuevo cruce de mensajes llenos de sentimiento por parte de Juanita Tinelli y Tomás Mazza fue tomado por los usuarios como un sutil blanqueo de la relación, ya que por el momento ninguno de los dos se refirió públicamente al tema.

Sin embargo, desde el mundo virtual, donde los jóvenes tiene una gran actividad diaria, los gestos de muy buena onda entre los dos se multiplican y todo indica que estarían juntos.

juanita tinelli mensaje en redes confirma romance con tomas mazza

El anterior guiño virtual entre Juanita Tinelli y Tomás Mazza

Juanita Tinelli subió una serie de fotos luciendo ropa interior color negro, lo que motivó un pícaro comentario de Tomás Mazza en la publicación: "Temazo", expresó el influencer.

Esto derivó en que varios usuarios de la red social Insatagram reaccionaran a su comentario dando a entender que podría haber algo más entre los dos y directamente marcaron la romántica actitud de él.

"Juegue", "Ya estás poniendo cualquier pavada", "Ídolo", fueron algunos de las reacciones que recibió el posteo al instante. En tanto, su papá Marcelo Tinelli comentó orgulloso ante las fotos subidas por su hija: "Qué bomba mi pebe hermosa".

Juanita Tinelli viene de separarse de Bautista Cuiña, vínculo que duró apenas cuatro meses, después de aquella presentación oficial en redes en el mes de septiembre tras conocerse por amigos en común en un boliche.

Tras estar soltera unos meses, los guiños virtuales involucran a la hija del conductor con el joven influencer, aunque por el momento no hay un blanqueo oficial, el cual parece estar cada vez más cerca de llegar.

En tanto, desde el plano familiar, la joven recompuso el vínculo con su papá y sus hermanos tras el revuelo que generó aquel posteo en las redes cuestionando las acciones de él que destapó la interna en el famoso clan.