El Superagente 86, El Zorro y La Familia Ingalls: el éxito de las series vintage que volvieron con todo

La familia Ingalls

Claro que Telefe no se queda atrás, y también cuenta con otro clásico infalible que tras algunos años volvió a la pantalla chica. Se trata de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, icónicas creaciones de Roberto Gómez Bolaños también en los década del 70 para la cadena mexicana Televisa. Este combo actualmente está en pantalla sábados y domingos no sólo entre las 6:15 y las 8 hs., sino también a modo de maratón entre las 9:30 y las 14 hs. en ambos días.

Chavo y Chapulín

Por último, vale recodar que el canal del solcito por el momento es el único que ofrece a diario otra legendaria serie televisiva desde hace años. Se trata de El Zorro, aquella serie emitida inicialmente entre 1957 y 1959 en la tv estadounidense, y que con sólo 78 episodios el canal comandado por Adrián Suar sigue repitiendo incansablemente. Ocurre que muchas veces ha llegado a ser lo más visto de la señal, e incluso durante 2025 la ficción protagonizada por Guy Williams le ganó en varias oportunidades de Mario Pergolini en su regreso a la pantalla chica con su Otro día perdido.

El zorro

De qué se trata El Superagente 86

Estrenada en plena efervescencia de la Guerra Fría, El Superagente 86 se convirtió en una de las comedias más recordadas de la televisión estadounidense. La serie se emitió entre 1965 y 1970 y logró algo tan simple como efectivo: reírse del universo del espionaje cuando el género estaba en su punto más alto gracias a las películas de James Bond. Con humor absurdo, situaciones disparatadas y personajes inolvidables, la ficción dejó una huella que aún hoy sigue vigente.

La historia gira en torno a Maxwell Smart, más conocido como el Agente 86, interpretado por Don Adams. Se trata de un espía torpe, poco hábil y con una confianza en sí mismo que no se corresponde en absoluto con sus capacidades. Smart trabaja para CONTROL, una agencia secreta de los Estados Unidos que tiene como principal enemigo a KAOS, una organización criminal empeñada en sembrar el caos a escala mundial. A pesar de sus constantes errores y malentendidos, el Agente 86 siempre logra salir airoso, muchas veces más por suerte que por talento.

A su lado aparece la eficiente y elegante Agente 99, interpretada por Barbara Feldon. Inteligente, resolutiva y siempre un paso adelante, ella funciona como el contrapeso perfecto de Smart. Juntos recorren el mundo resolviendo misiones imposibles, incluso cuando todo parece salir mal. Con el correr de la serie, la relación profesional entre ambos se transforma y termina en matrimonio, consolidando una de las duplas más queridas de la TV.

Superagente 86

Entre los elementos más recordados de El Superagente 86 se destacan sus gadgets, en especial el famoso zapatófono, un teléfono oculto en el zapato que se volvió un símbolo de la serie. También quedaron para la historia las frases icónicas del protagonista, como “¡Lo perdí!” o “¡Entró por la salida!”, que reforzaban su perfil despistado y exagerado.

El elenco se completa con personajes inolvidables como El Jefe, el paciente superior de CONTROL interpretado por Edward Platt, y Hymie, un robot de fuerza sobrehumana que se toma las órdenes de manera literal. Del lado de los villanos, KAOS aporta figuras como Siegfried, antagonista recurrente y pieza clave del humor de la serie.

El impacto de El Superagente 86 trascendió la pantalla chica. En 1980 llegó la película El disparatado super agente 86 y, años más tarde, en 2008, se estrenó un remake cinematográfico protagonizado por Steve Carell. Sin embargo, para muchos, el encanto original sigue estando en aquella serie que supo burlarse del espionaje con inteligencia, ironía y un humor que resiste el paso del tiempo.