Wanda Nara se mudó a su nueva casa y volvió a encender una grave acusación de Mauro Icardi

Cuál es el insólito motivo por el que Wanda Nara fue intimada por el consorcio de Nordelta

Una vez más, Wanda Nara quedó en el centro de la escena mediática, aunque esta vez el foco no estuvo puesto en su rol al frente de MasterChef Celebrity (Telefe), sino en un inesperado conflicto ligado a su vida cotidiana y a su reciente mudanza.

En los últimos meses, la empresaria y mediática decidió instalarse junto a sus hijos en el exclusivo barrio Yacht de Nordelta, el country donde compró lo que definió como la casa de sus sueños. Allí también pasó largas estadías acompañada por Martín Migueles, con quien fue vista en reiteradas oportunidades. Sin embargo, la tranquilidad que buscaba en este nuevo capítulo de su vida se vio alterada por una situación tan insólita como llamativa.

Según se conoció en las últimas horas, Wanda recibió una intimación formal por parte del consorcio de propietarios del barrio. El motivo sorprendió a todos: la demora en la devolución de unas paletas de pádel que le habían sido prestadas hace aproximadamente dos meses. La información fue revelada por Santiago Sposato en el programa A la tarde (América TV), donde incluso leyó el contenido de la carta enviada a la mediática.

“Se solicita la devolución de las paletas de pádel que fueron entregadas el 7/12 y que, al día de la fecha, aún no han sido restituidas”, indicaba el escrito que llegó a manos de Wanda. Pero eso no fue todo. En la misma notificación, el consorcio dejó en claro que el plazo para cumplir con la devolución era sumamente acotado.

De acuerdo a lo detallado en el documento, Nara contaba con apenas 24 horas para regularizar la situación. En caso contrario, sería sancionada. “Se procederá a la confección del acta de infracción correspondiente por la demora”, advertía la intimación, dejando en evidencia el malestar generado.

No obstante, el tema de las paletas de pádel no sería el único foco de tensión entre la mediática y sus vecinos. En el mismo ciclo televisivo, Sposato sumó otros detalles que explicarían el clima incómodo que se estaría viviendo en el barrio desde la llegada de Wanda.

“Primero, no les gusta su perfil. Después, ella quiso comprar el terreno de al lado, pero el dueño no se lo quiso vender”, explicó el periodista, agregando que la presencia frecuente de Martín Migueles tampoco habría caído bien. Cabe recordar que él se encuentra involucrado en una causa judicial que desde hace semanas ocupa un lugar destacado en los titulares.

A pesar de las miradas críticas y de los conflictos emergentes, todo indica que a Wanda Nara poco le afectan las opiniones ajenas. Lejos de dar marcha atrás, la empresaria tendría firme la decisión de afianzarse en Nordelta. Incluso, según trascendió, ya habría dado instrucciones a agentes inmobiliarios para que busquen una propiedad en la zona para Maxi López, dejando en claro que su apuesta por el barrio es total.