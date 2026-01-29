La fuerte crítica de Sabrina Rojas a Evangelina Anderson ante los rumores con Ian Lucas: "¿Por qué....?"

Y luego fue por más y le envió un mensaje de voz a Evangelina Anderson a través del celular de su panelista Majo Martino, quien es amiga de la modelo y se mantuvo al margen de dar su opinión.

“Hola Eva, soy Sabri. ¿Por qué te enoja tanto en el caso de que hayan tenido algo? En el caso de que se sepa que sí, como acaba de reconocer él. ¿Por qué te enoja tanto?”, fue la consulta directa que le hizo Sabrina a Evangelina.

Y luego amplió sobre su punto de vista: “Si son dos personas solteras, pudieron haberse dado un beso algún día. ¿Por qué? Eso no entiendo, a no ser que tengas otros frentes abiertos, pero si están los dos solteros".

Sobre el final, la conductora de SQP remarcó: "Si ese chico (Ian Lucas) tuvo amor por esa chica y la hizo pasar bien que te nieguen tanto es feo, te duele el corazón. Aparte dos personas solteras es mejor decir: 'sí, tuvimos algo, la pasamos lindo lo que duró y ya está'. Y descomprimís todo, ¿entendés? Ya está, si ella no le debe nada a nadie".

Sabrina Rojas cruzó a Moria Casán por bancar a Luciano Castro y Griselda Siciliani

Sabrina Rojas disparó picante contra Moria Casán por su postura en el escándalo entre Griselda Siciliani y Luciano Castro y expuso su doble vara al momento de abordar la infidelidad del actor a su pareja.

En el ciclo de streaming Ángel responde (Bondi Live), la ex del galán apuntó contra La One y su "doble vara" al momento de opinar acerca de las infidelidades en el ambiente de la farándula.

“Hay personajes ‘cool’ a los que se les perdona todo, mientras a otros se los castiga sin piedad”, comenzó sin filtros la ex de Castro. Y luego observó: “Si le pasa al Polaco y a Barby Silenzi, ella es cornuda, pero de Siciliani dicen que es ‘open mind’ o que tiene pareja abierta”.

Luego se refirió directamente a las declaraciones de Moria Casán sobre el escándalo de los audios de Luciano a otra mujer cuando estaba en España.

“El valor de lo que uno hace depende de la estelaridad. Luciano mete un cuerno y es ‘ay pobre’, pero a mí me preguntaban qué sentía al ser cornuda", manifestó Sabrina Rojas.

Y cerró firme: "A Moria, con todo lo que la quiero, yo entiendo que ahora tiene una relación con Griselda y con Luciano, que van a comer y les tiene cariño, pero un día le dice a Lali que no se case pese a que tiene una pareja sana y divina, pero a ellos, que está todo mal, los sigue defendiendo. Banca esa unión. Acá tiene que ver con estelaridad y con si te cae bien o mal la persona involucrada”.