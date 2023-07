Cecilia Roth se refirió a la posibilidad de trabajar con Juan Darthés: "Siento que..."

Además, Roth subrayó que no trabajaría con el actor, quien a principios de junio había hecho un descargo con un video en las redes sociales: “Yo no trabajaría con él. Pero siento que no es una cuestión de cancelación, es un delito”.

“Yo no creo en la cancelación, pero sí creo en el delito. Y el delito comprobado es otra cosa. Me imagino que es muy duro para Thelma y para todas las mujeres que atravesaron una situación tan violenta”, aseguró.

Embed

La dura advertencia que recibió Juan Darthés ante un posible regreso a la Argentina

Luego del fallo en favor de Juan Darthés por la causa en la cual fue denunciado por Thelma Fardin, la actriz María Valenzuela, quién compartió elenco con él en la reconocida tira Dulce Amor, opinó en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre su posible regreso a la Argentina.

“Creo que está todo en una licuadora y es una ensalada terrible. Es culpable, por más que lo hayan absuelto es culpable. El juez dijo las cosas que pasaron pero que no estaba filmado”, sentenció la actriz en un móvil para el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

A su vez, Valenzuela recordó las acusaciones de Calu Rivero, otra compañera de elenco de ambos, y expresó: “Salí a apoyarla porque yo sabía toda la verdad. Me llamaron, intimaron y me dijeron cómo la defendía a ella y no a Darthés. Pero defendía la verdad. Creía en ella, creo en ella. Vino a mi camarín, me contó lo que pasó”.

“Estaba en el control, veía algunas escenas y después de saber lo que estaba pasando, ya veía las escenas con otra mirada y me di cuenta que si, que era verdad”, profundizó.

Finalmente, para el cierre de la nota, la actriz fue al hueso y de forma lapidaria advirtió: “Le recomiendo que no venga a la Argentina porque no creo que la vaya a pasar bien”.