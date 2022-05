Celeste Cid recordó sus problemas de adicciones: "Hay mucho dolor"

“Me da mucha tristeza ese tema, lo he pasado, hace muchos años ya quedó atrás, pero sé lo que es, para uno y para la familia alrededor, por lo general no hay herramientas accesibles; hasta lograr ver la enfermedad como tal hay vergüenza, hay miedo, desinformación”, era el mensaje que había publicado Celeste.

celeste-cid.jpg

“Para mí es así, realmente es así. Creo que todos tenemos una fuerza o un poder muy grande. Y está bueno saber que uno tiene eso y puede recurrir ahí. A veces, lo que no hay, son herramientas accesibles para llegar a ese lugar”, le empezó contestando.

Y prosiguió: “Por eso, ahora que se está volviendo a poner sobre la mesa el tema de la Ley de Salud Mental y todo eso, me parece que es muy necesario, sobre todo para plantear de qué manera”.

“ Yo, cuando tuve mi problema de salud, que por suerte en mi caso duró un año, no fue algo muy prolongado, generalmente las familias no saben adónde acudir. Entonces, que haya como un sistema que acerque elementos, me parece que es necesario. Y creo que es inminente, porque se está pidiendo desde hace un montón”, agregó Cid.

Y finalizó diciendo: “Lamentablemente, son cosas que suceden, creo que tienen una parte de luz, como que ojalá vengan a acomodar algo también. Hay mucho dolor también atrás de estas historias. No quiero hablar de casos concretos, porque quiero ser respetuosa, pero ojalá que en breve pueda salir”.

Trascendieron fotos de Chano en la noche descontrolada que tuvo en un boliche antes de volver a internarse

Una vez más, Chano Moreno Charpentier se internó esta semana y terminó en el área de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, por un ataque de pánico con un cuadro de “exaltación” muy fuerte por el que debieron sedarlo con medicamentos fuertes.

Una vez controlado, el cantante fue trasladado a una clínica de salud mental para poder desintoxicarse de su recaída en su lucha contra las adicciones a las drogas. Todos se sorprendieron con esto, menos los ciudadanos de Zárate que lo vieron en un boliche de la ciudad descontrolado.

"Él no estaba bien. Allegados a la familia cuentan que en estas últimas semanas la madre estaba ultra desesperada porque lo veía mal y no veía un avance", dijo Pampito Parello en Mañanísima.

El cantante se mostró sociable en el boliche, dio fotos y habló con gente, pero aseguran que estaba fuera de sí. El músico se fue a altas horas de la madrugada e incluso en una de las fotos se nota que tiene una extraña mancha en su suéter. Vale recordar que unas semanas antes estuvo en el casamiento de Jorge Lanata al que fue un ratito como invitado de la hija del periodista.

Allí se lo vio controlado, pero aseguran que después de esa noche las cosas cambiaron, Chano habrían tenido una recaída e incluso habría perdido en control de su auto y chocado con una moto la semana pasada.