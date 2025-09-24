Celeste Muriega anunció una gran noticia junto a Christian Sancho: "¡No sé cómo arrancar!"

Celeste Muriega 4

Además, reflexionó sobre su esfuerzo y la trayectoria que la llevó hasta este momento, contó cómo los consejos de sus padres y años de trabajo constante la ayudaron a alcanzar este logro. “Papá y mamá siempre me decían, invertí en ladrillo. El tema es que el chanchito nunca llegaba a llenarse jeje. Finalmente pasó el tiempo, y los años de trabajo, de teatro, de eventos, de promociones, de shows, de desfiles, de conducciones, de panelismo, de bailarina, de actriz, de Influencer etc etc etc dieron su fruto”, explicó.

“De a poquito les voy a ir mostrando cada rinconcito (aunque algo ya les fui adelantando) hoy lo cuento oficialmente y acudo a todos los canjes que aparezcan para el armado, ya que quede en 0 (literal) Gracias a todos los que se alegran por mí y a los que colaboraron para que se me de!”, cerró Celeste, compartiendo su entusiasmo por estrenar su hogar y con gratitud hacia quienes la acompañaron en este gran paso de su vida.

Cuánto tiempo llevan juntos Celeste Muriega y Christian Sancho

Lo que comenzó como un cruce de miradas sobre el escenario terminó convirtiéndose en una de las historias de amor más comentadas del espectáculo. Celeste Muriega y Christian Sancho se conocieron a principios de 2022 mientras compartían elenco en la exitosa obra Sex, Viví tu experiencia, de José María Muscari.

Con el correr de los meses, lo que al principio fue complicidad laboral dio paso a algo más profundo. Los rumores de romance no tardaron en llegar y, aunque al principio intentaron mantener el vínculo en reserva, finalmente se animaron a confirmar lo que ya era un secreto a voces: estaban enamorados.

Desde entonces, Celeste y Christian se convirtieron en inseparables. Viajes compartidos, proyectos en conjunto y la constante muestra de apoyo mutuo consolidaron su relación. Ambos destacaron en varias oportunidades que lo suyo no fue un flechazo pasajero, sino el encuentro de dos personas que estaban en el mismo momento de la vida, con ganas de apostar al amor y a la construcción de un futuro juntos.

Hoy, más de tres años después de aquel primer acercamiento, la pareja sigue reafirmando día a día la solidez de su relación. Ya sea con anuncios personales cargados de emoción o con pequeños gestos cotidianos, Muriega y Sancho demuestran que lo suyo es una historia que nació entre luces, aplausos y escenarios, pero que encontró su verdadero esplendor en la intimidad de la vida real.