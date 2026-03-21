El llamativo gesto de la hija de Evangelina Anderson con Ian Lucas que desató rumores de ¿reconciliación?

Ian Lucas y Lola Demichelis se siguen en IG

Con remeras estampadas especialmente con la inscripción "Aguante Ian, MasterChef 2025/2026", Lola posó junto a sus amiguitas Francesca e Isabella Icardi -nada menos que las hijas de Wanda Nara- y sobre la postal le sumó el mensaje "¡Felicitaciones Iann!!!" arrobando al destinatario, en una clara demostración de confianza.

En tanto, más aún llamó la atención el reposteo de Lucas, quien además de hacerse eco de la historia virtual de la hija de Evangelina Anderson, le sumó una cariñosa respuesta. "Mi hinchada", escribió Ian junto a un emoji de un corazón rojo, varias estrellitas y una copa, simbolizando el trofeo obtenido.

Ante este particular movimiento en redes, resultó inevitable para los seguidores tanto de Ian como de Evangelina teorizar y especular sobre algún posible acercamiento y/o reconciliación entre el ganador de MasterChef Celebrity y la ex de Martín Demichelis. ¿Será?

IG Lola Damichelis con Francesca e Isabella Icardi - Felicitaciones a Ian Lucas

Qué dijo Nick, el amigo de Ian Lucas, sobre el vínculo del rubio con Evangelina Anderson

A tan solo unos días de su salida de Gran Hermano Generación Dorada, Nick Sícaro empieza a acomodarse nuevamente a la vida fuera del encierro televisivo y ya comenzó a mostrarse en distintos espacios mediáticos. Luego de convertirse en el último participante en abandonar la casa, el joven dijo presente este viernes en Intrusos (América TV), donde habló sin filtros sobre su experiencia, revisó su estrategia de juego y puso especial foco en su relación con Ian Lucas, a quien definió como una figura clave en su vida desde hace más de una década.

Antes de sumarse al reality, Nick Sícaro ya tenía una comunidad importante en redes sociales, con más de 579 mil seguidores en Instagram. Sin embargo, eligió no apoyarse en esa popularidad durante su estadía en la casa. “Soy youtuber y cantante, hace varios años que trabajo de eso con mis amigos, pero siempre quise hacer tele y me puse como objetivo estar en Gran Hermano”, explicó, dejando en claro que su paso por el programa respondía a una meta personal más profunda que la simple exposición mediática.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su decisión de no contar con el respaldo público de su entorno cercano, incluido Ian Lucas. Lejos de cualquier conflicto, aclaró que se trató de una estrategia consciente: “No quería que me identifiquen por mis amigos y mis seguidores, entonces les pedí que no se metan”. Incluso contó que fue completamente transparente al respecto cuando Santiago del Moro le consultó sobre este tema dentro del reality.

Al hablar de su amistad con Ian Lucas, Nick Sícaro se mostró relajado y auténtico: “Es mi mejor amigo hace más de 10 años”. Ambos compartieron gran parte de su vida antes de la exposición mediática, incluso viviendo en el mismo edificio. Con humor, recordó su rol durante la participación de su amigo en MasterChef Celebrity: “Estaba re confiado con MasterChef”, comentó, evidenciando la admiración que siente por él.

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Respecto a los rumores que surgieron en torno a Ian Lucas durante ese ciclo, el ex participante fue cauto. “No lo vi llorar por Evangelina Anderson, me contó cosas de ella y del grupo, pero como estaba adentro de la casa hay varias cosas que no me enteré”, señaló, dejando en claro además que no tiene vínculo directo con la modelo.

En cuanto a la personalidad de su amigo, fue contundente: “Es una persona muy cariñosa, muy sentimental”. Y agregó una mirada que marca el contraste entre lo público y lo privado: “Para mí es una persona común, la gente lo ve como el ganador de MasterChef”. Esa diferencia fue, justamente, una de las razones por las que decidió transitar el reality sin apoyos externos.

Por último, Nick Sícaro también se refirió al impacto de volver a la realidad tras el aislamiento. “Salí hace tres días y estoy con el celular hace dos, así que muchas cosas no las sé”, reveló. Además, admitió que le recomendaron mantenerse alejado de las redes sociales durante un tiempo, priorizando así su bienestar emocional en este proceso de adaptación.