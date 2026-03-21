La emotiva despedida Andrés Ciro Martínez a Daniel Buira, el baterista fundador de Los Piojos

Además, hizo referencia al reciente reencuentro que los volvió a unir sobre un escenario. “Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. De volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario. Esperaste en silencio 25 años. Y lo disfrutaste profundamente”, recordó con nostalgia. Luego, cerró con un mensaje íntimo y conmovedor: “Te abrazo acá bajo la lluvia, desde la orilla uruguaya, que tanto nos inspiró. Envío un conmovido pésame a su familia, de parte mía y toda la gente de Los Persas. Te vamos a extrañar. Que suenen los tambores desde arriba. Dibuje Maestro!”.

Primera formación Los Piojos - Tavo Kupinski, Micky Rodríguez, Andrés Ciro, Lisa Di Cione, Dani Buira y Piti Fernández

Cómo murió Daniel Buira, el baterista fundador de Los Piojos

Daniel Oscar Buira, reconocido baterista y figura clave en los inicios de Los Piojos, falleció en la madrugada de este sábado a los 54 años luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en una escuela de percusión del partido bonaerense de Morón.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el músico estaba dentro de la Escuela de Percusión La Chilinga cuando se desencadenó una situación crítica que motivó un llamado de urgencia al 911. Personal policial acudió con rapidez al lugar y, una vez allí, comenzó a recabar testimonios para reconstruir lo ocurrido instantes antes del episodio.

De acuerdo con el relato de uno de los testigos, Daniel Oscar Buira se hallaba en un patio interno del establecimiento cuando empezó a sentirse mal. En medio de ese cuadro, el baterista pidió ayuda al expresar que “no podía respirar”, lo que encendió la alarma entre quienes se encontraban cerca.

dani.buira

Siempre en base a lo reconstruido por los presentes, cuando intentaron asistirlo, la situación se volvió aún más delicada en cuestión de segundos. El músico se descompensó, perdió el conocimiento y dejó de respirar, generando una fuerte conmoción en el lugar. La preocupación se apoderó del ambiente mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia con la expectativa de que pudieran revertir el cuadro.

Minutos más tarde, una ambulancia del SAME arribó al establecimiento. El personal médico realizó las maniobras correspondientes, pero lamentablemente no logró reanimarlo y confirmó el fallecimiento de Buira en el lugar.

En paralelo, los efectivos policiales tomaron contacto con familiares del artista, quienes indicaron que el baterista padecía asma. Este dato fue incorporado a la investigación para intentar esclarecer las causas que desencadenaron la descompensación.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de diligencias para avanzar con la causa. Entre los primeros relevamientos, se constató que no hay cámaras de seguridad dentro del predio, aunque sí existen registros en las inmediaciones que podrían resultar útiles para la investigación.

El caso quedó en manos de la UFI 8, que deberá determinar con precisión cómo se produjeron los hechos que terminaron con la muerte del reconocido músico.