La emotiva despedida Andrés Ciro Martínez a Daniel Buira, el baterista fundador de Los Piojos
Con un mensaje desgarrador, Andrés Ciro Martínez despidió al baterista fundador de Los Piojos, quien murió a los 54 años en la madrugada del sábado.
21 mar 2026, 12:45
La emotiva despedida Andrés Ciro Martínez a Daniel Buira, el baterista fundador de Los Piojos
La noticia golpeó fuerte desde temprano y tuvo como una de las voces más sentidas la de Andrés Ciro Martínez, quien despidió a Daniel Buira tras su sorpresiva muerte a los 54 años en una jornada gris y lluviosa en Buenos Aires. El baterista, fundador de Los Piojos, dejó una huella profunda en la historia del grupo, del que formó parte hasta 1999, y también en el reciente regreso a los escenarios durante 2024 y 2025.
El fallecimiento del músico generó un inmediato impacto en el ambiente artístico. Buira no solo fue una pieza clave en los primeros años de la banda de El Palomar, sino que también desarrolló un camino propio con la creación de La Chilinga, la escuela de percusión que fundó hace casi tres décadas. Desde allí impulsó un estilo que trascendió y lo llevó a convertirse en un referente del género, además de participar con reconocidos artistas del país. El destino quiso que fuera justamente en ese espacio donde sufrió un infarto que terminó con su vida.
Ya avanzada la mañana, Andrés Ciro Martínez recurrió a sus redes sociales para dedicarle unas palabras cargadas de emoción. “Adiós Dani. Qué dolor despertar con esta noticia. Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho”, escribió el cantante, quien por estos días se encontraba en Uruguay presentándose con su proyecto Los Persas.
En el mismo mensaje, dejó aflorar recuerdos y sensaciones que lo atravesaron tras la pérdida. “Se me superponen las imágenes. Te veré siempre detrás de los parches. Con tu risa jocosa. Tus frases repetidas. Tocando lo que se te canta. Un percusionista con batería. Un creativo. Un Artista”, expresó, describiendo con palabras urgentes la esencia de su excompañero.
Además, hizo referencia al reciente reencuentro que los volvió a unir sobre un escenario. “Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. De volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario. Esperaste en silencio 25 años. Y lo disfrutaste profundamente”, recordó con nostalgia. Luego, cerró con un mensaje íntimo y conmovedor: “Te abrazo acá bajo la lluvia, desde la orilla uruguaya, que tanto nos inspiró. Envío un conmovido pésame a su familia, de parte mía y toda la gente de Los Persas. Te vamos a extrañar. Que suenen los tambores desde arriba. Dibuje Maestro!”.
Cómo murió Daniel Buira, el baterista fundador de Los Piojos
Daniel Oscar Buira, reconocido baterista y figura clave en los inicios de Los Piojos, falleció en la madrugada de este sábado a los 54 años luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en una escuela de percusión del partido bonaerense de Morón.
Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el músico estaba dentro de la Escuela de Percusión La Chilinga cuando se desencadenó una situación crítica que motivó un llamado de urgencia al 911. Personal policial acudió con rapidez al lugar y, una vez allí, comenzó a recabar testimonios para reconstruir lo ocurrido instantes antes del episodio.
De acuerdo con el relato de uno de los testigos, Daniel Oscar Buira se hallaba en un patio interno del establecimiento cuando empezó a sentirse mal. En medio de ese cuadro, el baterista pidió ayuda al expresar que “no podía respirar”, lo que encendió la alarma entre quienes se encontraban cerca.
Siempre en base a lo reconstruido por los presentes, cuando intentaron asistirlo, la situación se volvió aún más delicada en cuestión de segundos. El músico se descompensó, perdió el conocimiento y dejó de respirar, generando una fuerte conmoción en el lugar. La preocupación se apoderó del ambiente mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia con la expectativa de que pudieran revertir el cuadro.
Minutos más tarde, una ambulancia del SAME arribó al establecimiento. El personal médico realizó las maniobras correspondientes, pero lamentablemente no logró reanimarlo y confirmó el fallecimiento de Buira en el lugar.
En paralelo, los efectivos policiales tomaron contacto con familiares del artista, quienes indicaron que el baterista padecía asma. Este dato fue incorporado a la investigación para intentar esclarecer las causas que desencadenaron la descompensación.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de diligencias para avanzar con la causa. Entre los primeros relevamientos, se constató que no hay cámaras de seguridad dentro del predio, aunque sí existen registros en las inmediaciones que podrían resultar útiles para la investigación.
El caso quedó en manos de la UFI 8, que deberá determinar con precisión cómo se produjeron los hechos que terminaron con la muerte del reconocido músico.