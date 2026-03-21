Las fotos del cumpleaños de Emilia Attías junto a algunos compañeros de MasterChef: quiénes la acompañaron

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En tanto, vale recordar que la actriz ya había sido eliminada anteriormente y logró volver a la competencia gracias al repechaje que se llevó a cabo el 19 de enero. En aquella gala se definió su regreso junto al ingreso de Esther Goris, sumado a Rusherking ya había clasificado antes; aunque éstos dos últimos lograron sobrevivir sólo un par de rondas.

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RS FOTOS.

Cómo fueron las primeras vacaciones de Emilia Attias con su novio Guillermo Freire y su hija Gina en Uruguay

A comienzos de enero de este 2026, Emilia Attias decidió dejar atrás el bajo perfil y se dejó ver por primera vez, de manera pública, junto a su nueva pareja, el economista Guillermo Freire. La actriz no estuvo sola: también la acompañó Gina, la hija que tuvo con el Turco Naím, en una postal familiar que tuvo lugar en las playas de Punta del Este, Uruguay.

Las imágenes, captadas por las cámaras de PrimiciasYa, mostraron a Emilia Attias distendida y de muy buen ánimo, disfrutando del mar en un entorno que transmitía paz y cercanía. La escena dejó en evidencia una dinámica relajada entre los tres, con gestos de complicidad que reflejaron un presente atravesado por la armonía.

Emilia Attias (3)

Aunque la relación entre Emilia Attias y Guillermo Freire no sería nueva, lo cierto es que esta aparición conjunta marca un punto de inflexión: todo indica que ambos optaron por blanquear el vínculo y compartirlo sin reservas. De esta manera, la actriz parece transitar una etapa personal diferente, enfocada en el bienestar y los momentos compartidos.

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En cuanto al look elegido para la jornada, hubo un detalle que no pasó desapercibido: los tres lucieron trajes de baño en color negro, en sintonía. Emilia Attias, por su parte, apostó por un estilo natural con una bikini sencilla, acorde al clima relajado de la tarde. Las postales dejaron ver una conexión fluida entre ellos, en un contexto de absoluta calma.