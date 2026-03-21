Las fotos del cumpleaños de Emilia Attías junto a algunos compañeros de MasterChef: quiénes la acompañaron

Luego de su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), en el que logró llegar hasta la semifinal de la competencia gracias a su reingreso en el repechaje, este viernes Emilia Attias festejó su cumpleaños.
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En la antesala de las cuatro décadas, Emilia Attías celebró con todo sus 39 años en compañía de su actual pareja y un selecto grupo de exparticipantes de MasterChef Celebrity. Fotos exclusivas.
Luego de su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), en el que logró llegar hasta la semifinal de la competencia gracias a su reingreso en el repechaje, este viernes Emilia Attias festejó su cumpleaños.
Acompañada por su actual pareja, el economista y empresario Guillermo Freire, la actriz y modelo llegó al bar de la zona de Costanera que eligió para soplar las 39 velitas. Con un look súper sensual en total black -pantalones oxford de tiro bajo, top al tono con detalles en gris haciendo juego con el cinturón, campera de cuero y mini cartera de adorno-, Emilia posó ante las cámaras de PrimiciasYa, al tiempo que comenzaban a llegar algunos compañeros del reality culinario con los que supo compartir muchas horas de trabajo y lograron forjar una verdadera amistad.
Así, pudo verse que de los más de 20 famosos competidores en las cocinas más famosas de la televisión argentinas, quienes dijeron presente fueron Maxi López, Claudio 'el turco' Husaín y su mujer, Miguel Ángel Rodríguez y Leandro 'el Chino' Leunis junto a su novia.
Attias quedó eliminada de MasterChef Celebrity el 15 de marzo pasado, tras fallar en una prueba exigente de torta macaron guiada por Damián Betular, considerada una de las más difíciles del ciclo, habiendo llegado a la instancia semifinal del reality. El jurado la despidió con elogios por su estilo único en la combinación de sabores, destacando su crecimiento.
En tanto, vale recordar que la actriz ya había sido eliminada anteriormente y logró volver a la competencia gracias al repechaje que se llevó a cabo el 19 de enero. En aquella gala se definió su regreso junto al ingreso de Esther Goris, sumado a Rusherking ya había clasificado antes; aunque éstos dos últimos lograron sobrevivir sólo un par de rondas.
RS FOTOS.
A comienzos de enero de este 2026, Emilia Attias decidió dejar atrás el bajo perfil y se dejó ver por primera vez, de manera pública, junto a su nueva pareja, el economista Guillermo Freire. La actriz no estuvo sola: también la acompañó Gina, la hija que tuvo con el Turco Naím, en una postal familiar que tuvo lugar en las playas de Punta del Este, Uruguay.
Las imágenes, captadas por las cámaras de PrimiciasYa, mostraron a Emilia Attias distendida y de muy buen ánimo, disfrutando del mar en un entorno que transmitía paz y cercanía. La escena dejó en evidencia una dinámica relajada entre los tres, con gestos de complicidad que reflejaron un presente atravesado por la armonía.
Aunque la relación entre Emilia Attias y Guillermo Freire no sería nueva, lo cierto es que esta aparición conjunta marca un punto de inflexión: todo indica que ambos optaron por blanquear el vínculo y compartirlo sin reservas. De esta manera, la actriz parece transitar una etapa personal diferente, enfocada en el bienestar y los momentos compartidos.
En cuanto al look elegido para la jornada, hubo un detalle que no pasó desapercibido: los tres lucieron trajes de baño en color negro, en sintonía. Emilia Attias, por su parte, apostó por un estilo natural con una bikini sencilla, acorde al clima relajado de la tarde. Las postales dejaron ver una conexión fluida entre ellos, en un contexto de absoluta calma.