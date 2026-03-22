Tini Stoessel habló en medio de su pelea con Emilia Mernes y lanzó una dura frase

En redes, las reacciones no tardaron en llegar. Mientras algunos usuarios cuestionaron que las artistas no aclaren el conflicto de frente, otros bancaron a la cantante y celebraron su comentario. El video del momento circuló con fuerza y volvió a encender la polémica entre los fandoms.

emilia mernes y tini stoessel

El supuesto motivo detrás de la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Con el paso de los días, siguen apareciendo versiones sobre qué habría provocado el distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. Esta vez, quien aportó un dato fuerte fue Yanina Latorre al aire de Sálvese quien pueda (América TV).

“Me va llegando data a cuentagotas, pero me llega. Tengo un temita más que la distancia”, lanzó la conductora, anticipando una revelación que rápidamente generó repercusión.

Luego, sin rodeos, explicó qué habría ocurrido: según su versión, el conflicto se habría originado el año pasado, cuando Tini tenía un asunto muy personal que no quería que trascendiera. “Era algo íntimo de su vida, que no tiene nada que ver con la música ni con su carrera”, detalló.

Siempre de acuerdo al relato de Latorre, Emilia se habría enterado de esa situación privada y, con el tiempo, la información comenzó a circular dentro del ambiente artístico. “No es algo malo, no es que tenía un tipo ni nada. Es simplemente algo íntimo”, aclaró.

La panelista fue más allá y aseguró que la filtración habría salido del propio entorno: “Se lo contó a todo el mundo. Cuando le preguntaban cómo lo sabía, decían que lo estaba contando Emilia. Esa fue la cruz”, sostuvo.

Por último, indicó que este episodio no habría sido el único detonante del conflicto. Según explicó, también se sumaron otros roces, como versiones que involucran a María Becerra y a personas del círculo cercano de ambas artistas, lo que terminó de quebrar el vínculo.