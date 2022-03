Celeste Muriega y Christian Sancho, ¿embarazados?

celeste muriega.jpg

Las felicitaciones de Moliners en mayúsculas para la bailarina por su supuesto embarazo alertó a todos sobre esta posibilidad. Además, también Lizy Tagliani compartió otra sugerente foto abrazando a su amigan justo en la zona de su vientre.

Christian Sancho hablaba así con el ciclo Implacables sobre la posibilidad de tener un bebé con Celeste: “Sí, estoy abierto a esa posibilidad. ¡Me encantaría! De hecho, para mí el estado más lindo que me ha pasado en la vida fue cuando estuve en familia. Y cuando estoy acompañado. Así que sí. No me cabe ninguna duda de que va a ser una gran madre. Es una muy buena persona y seguro va a ser una gran madre. Es muy generosa y está muy pendiente del otro. Y si está tan pendiente de mí, ni me quiero imaginar cuando tenga un hijo. ¡Mucho más!”.

¿Están en la dulce espera?

La foto del primer y pasional beso entre Celeste Muriega y Christian Sancho

Los actores de Sex, Celeste Muriega y Christian Sancho, ya no se ocultan. Apareció la foto del primer beso. "Tenemos química y piel", dijeron en la portada de revista Caras.

La historia de amor entre los dos nació este verano tras conocerse en la obra Sex que produce y dirige José María Muscari. La imagen de ambos cuando pasaban uno de los primeros fines de semana juntos. Ella lo acompañó a él que llevó la ropa al lavadero.

