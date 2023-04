Celia, la mamá de Lionel Messi, habló de su posible incorporación al Bailando 2023 de Marcelo Tinelli

"Hablé con los dos, con Celia y Lionel", dijo Ángel, y sumó "me dijo puntualmente que Marcelo se lo tiró y que incluso lo habló con su hijo".

El mensaje de Celia, fue contundente, e incluso incluyó un palito para la periodista Marcela Tauro: "No, no voy a participar, ¿quién soy yo para ir a evaluar a alguien, con qué cara juzgo a alguien? Ni loca", dijo.

"Según Marcela Tauro, mi hijo no me deja, jajaja, como si mi hijo hablara con Lionel, me da risa", y agregó "con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así ni me colgaría de él, yo no soy nadie. Un día voy a ir al programa a visitarlos", cerró.

"Marcelo está loco, cuando se le pone algo en la cabeza no para más", le dijo el propio 10 de la Selección Nacional al conductor de LAM. Clarito.

Las fotos del encuentro en familia de Marcelo Tinelli y Messi: "Te amo siempre"

Los jugadores de la Selección Argentina se encuentran en el país para los dos amistosos como parte de los festejos por la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la gente está revolucionada por recibirlos como se merecen.

Lo cierto es que la presencia del plantel de la Scaloneta causa una gran expectativa en la gente que en pocas horas agotó las localidades del estadio Monumental para el partido del jueves ante Panamá.

En este sentido, Messi está disfrutando de los días en el país y en la noche del martes se juntó a comer con Marcelo Tinelli. Ambos se reunieron con sus familias en la casa del conductor y estuvo también, obviamente, la Copa del Mundo.

"Gracias querido amigo @leomessi por esta noche maravillosa en casa con nuestras familias. Sos un ser humano excepcional. Te amo. Campeones del Mundo por siempre", precisó el conductor en Instagram.

Desde sus historias, Marcelo Tinelli compartió otras fotos con el capitán argentino con la copa y remarcó: "Te amo siempre". Y en otra postal de todos juntos comentó: "Familias unidas. Noche increíble en casa con Messi y su familia y Cande, Fran, Lolo y amigos".

Cabe recordar que el conductor tiene hace tiempo una linda amistad con el futbolista y en el último Mundial estuvo presente en Qatar con su hijo Lolo.