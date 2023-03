Chano Moreno Charpentier negó haber apoyado a Jey Mammon tras su polémico descargo: "Una re bronca"

chat chano desmiente a pampito apoyo a jey mammon.jpg

Así se lo aseguró este viernes Sebastián "Pampito" Perelló Aciar desde Mañanísima (Ciudad Magazine), quien lo contactó vía Whats App. "Siento una re bronca...", le aseguró el cantante ni bien el periodista dio comienzo al intercambio de mensajes.

"El comentario no fue mío, es falso. Pero si salgo a aclarar se duplica la cosa" afirmó Charpentier antes de que Pampito llegase a hacerle la consulta puntual. Al tiempo que inmediatamente le adelantó que lo aclararía en primera persona en Intrusos, el icónico programa de espectáculos de las tardes de América TV.

En tanto, cuando el periodista le remarcó que el comentario parecía salido de su cuenta, consultándole si la imagen era fake (falsa), Chano dejó de responderle. Y más llamativo aún, tanto ese comentario de apoyo, como el de Sandra Mihanovich y el de Grecia Colmenares, desaparecieron de las reacciones al video publicado por Jey Mammon en su feed de Instagram.

Embed

El llamativo mensaje que Chano Moreno Charpentier le envió a Jey Mammon tras su descargo

Este miércoles, Jey Mammon hizo un fuerte descargo luego de que se conociera la denuncia en su contra de parte de Lucas Benvenuto, que mantuvo una relación con él cuando era menor de edad.

"Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona, jamás, nunca en mi vida. No lo hice. Ni lo haría. Ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante", expresó, en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Chano Jey Mammon.jpg

En los comentarios, el conductor y humorista recibió mensajes de parte de algunas figuras del medio. Entre las reacciones que generó el posteo se destacó lo que le dijo Chano Moreno Charpentier.

En A la tarde (América TV) mostraron el perfil de Jey. En la publicación, el líder de Tan Biónica escribió: "Te creemos amigo". Sandra Mihanovich, en tanto, agregó: "Te abrazo". "El tiempo de Dios es perfecto. Si no hiciste nada, Dios estará contigo y te saldrá todo bien", acotó la actriz Grecia Colmenares.