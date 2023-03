Estefi Berardi, tajante tras el descargo de Jey Mammon: "Es espantoso" 

Tal como acostumbra a interactuar con sus seguidores a través de las redes sociales, Berardi se dispuso a responder preguntas en sus Instagram Stories y no dejó de opinar sobre el tema, tras compartir el descargo de Mammon.

"¿Qué opinás del video de Jey?" le consultaron a Estefi. Y sin dar rodeo alguno, respondió de manera fría e imparcial: "Que todos tenemos derecho a defendernos y ser escuchados. La Justicia es quien debe juzgar, no nosotros".

En tanto, cuando los usuarios quisieron saber su opinión sobre los claroscuros sobre la edad de Lucas al momento de relacionarse con Mammon: "¿Qué pensás de lo que dijo Jey? Si Lucas tenía 16, es espantoso igual", Estefi Berardi coincidió abiertamente con el usuario.

"Sí, es espantoso. Los medios tienen que dejar que la Justicia actúe ahora. Si es por mí, no haría más el tema. Solo informar si pasa algo importante", concluyó la también panelista del magazine de Carmen Barbieri, Mañanísima (Ciudad Magazine).

El llamativo mensaje que Chano Moreno Charpentier le envió a Jey Mammon tras su descargo

Este miércoles, Jey Mammon hizo un fuerte descargo luego de que se conociera la denuncia en su contra de parte de Lucas Benvenuto, que mantuvo una relación con él cuando era menor de edad.

"Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona, jamás, nunca en mi vida. No lo hice. Ni lo haría. Ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante", expresó, en un video que subió a su cuenta de Instagram.

En los comentarios, el conductor y humorista recibió mensajes de parte de algunas figuras del medio. Entre las reacciones que generó el posteo se destacó lo que le dijo Chano Moreno Charpentier.

En A la tarde (América TV) mostraron el perfil de Jey. En la publicación, el líder de Tan Biónica escribió: "Te creemos amigo". Sandra Mihanovich, en tanto, agregó: "Te abrazo". "El tiempo de Dios es perfecto. Si no hiciste nada, Dios estará contigo y te saldrá todo bien", acotó la actriz Grecia Colmenares.