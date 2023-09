Charlotte Caniggia mostró un momento muy especial junto a su sobrina Venezia: "Una princesa"

Charlotte Caniggia y Venezia

"Ya le quiero poner todo, cuando cumpla un año le voy a mandar a hacer un vestido con tutú y todo. Hermosa, va a ser una princesa", se escucha decir a la joven mientras mira con ojos de amor a su sobrina.

A su vez, en el posteo Melody mencionó a su cuñada y escribió junto a emojis de corazón: “Ellas”. Y como si fuera poco, al replicarlo, Charlotte expresó: "Con la bebé más linda del mundo".

Charlotte Caniggia habló acerca de su rol como tía y reveló si le gustaría ser mamá

Mientras Charlotte Caniggia se prepara para el comienzo del Bailando 2023 (America), donde estará como participante, se tomó un momento para hablar sobre su vida personal y contó cómo se siente en este nuevo rol de tía tras el nacimiento de la hija de su hermano, Alex.

"Yo soy la mejor tía, le compro mucha ropa a la bebé. Es muy chiquitita, yo ya quiero que hable, que me diga 'tía' y me abrace", aseguró la mediática en El Debate del Bailando (América) y reconoció que tiene una linda relación con su cuñada, Melody Luz. "Me llevo bien, es muy buena", afirmó.

"Alex como papá es re baboso, está todo el día dándole besos y es más, cuando yo la tengo la despierta y le digo 'dejala en paz'", contó y reveló con indignación que Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia todavía no tuvieron un encuentro con ella.

En ese sentido, siguiendo con la línea de la familia, le consultaron a Charlotte si tenia en sus planes ser mamá y confesó: "Algún día me re gustaría, quizás en un año o dos. Pero me gustaría tener hijos, formar una familia, estar tranquila".

"Casarme también me gustaría", sumó. A su vez, profundizó en cómo sería con sus hijos y expresó: "Me veo como una mamá muy presente, espero ser buena".

"Me gustaría tener una hija, que sea una nena y así la puedo vestir o pintarle las uñas", comentó entre risas.