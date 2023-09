La reacción de Alex al ver a Charlotte Caniggia en el Bailando 2023 y hablar del conflicto con sus padres

Ángel de Brito le consultó cuál era el conflicto, y la participante respondió: “No hay conflicto exacto. Mis papás se separaron y no se acercan a los hijos. No es que no me dan bola, pero están como en su mambo. Yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil eso”.

Marcelo Tinelli, ahí, le preguntó si los padres la llamaban, si le escribían. Y ella confesó: "No, nunca. Me gustaría que me escriban: 'hola hija, estoy orgulloso de vos', pero nada”.

“Como papá, a Claudio Paul, al que quiero y respeto muchísimo, a tu vieja también, un mensaje: ‘Hola hija, ¿Cómo estás?' Es un reclamo de la hija que más allá de todo de lo que podría haber pasado, ¿Qué es más importante que tener un buen vínculo con los hijos?”, reflexionó el conductor.

En este contexto, tras la buena presentación de Charlotte Caniggia en la pista de Marcelo Tinelli, quien reaccionó desde las redes sociales fue su hermano Alex.

Con un tierno mensaje desde Twitter, el mediático bancó a su hermana y destacó lo que vio al aire: "La rompiste toda sis te amo. Programón cuervotinelli", expresó con emojis de corazones mencionando a su hermana y al conductor en Twitter.

El tremendo mensaje de Alex Caniggia contra Mariana Nannis tras ser desalojado

Alex Caniggia sorprendió desde sus redes sociales contando que su madre, Mariana Nannis, lo desalojó del departamento en el que vivía junto a su pareja cuando faltaban días para que naciera Venezia, su hija.

Claro que frente a esta declaración de guerra por parte del mediático, Nannis dio su versión de los hechos a través de A la tarde, América Tv, donde intercambió mensajes con uno de sus integrantes y aseguró que fue de común acuerdo la salida de la propiedad.

Así las cosas, después de asegurar que para él su madre "no existe más", Alex Caniggia hizo un nuevo descargo desde sus Instagram Stories donde curiosamente mostró un acercamiento hacia su padre, Claudio Caniggia, con quien hace años no tiene relación. "Al final mi papá cuánta razón tenía", escribió el hermano de Charlotte y arrobó al Pájaro.