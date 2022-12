¡Chau Nico Occhiato! El amor habría golpeado la puerta de Nati Jota en Qatar

“Hace diez años que vienen jodiendo con que somos una linda pareja”, dijo Coscu, en una entrega del programa on-line “Ferné con Grego”, de Grego Roselló, en donde también estaba invitada Nati Jota.

“¿Pero ustedes chaparon, no?”, preguntó Grego. Coscu admitió el hecho y dijo que en su momento le dio “vergüenza” porque en el grupo eran cinco “y ella había chapado con dos o tres”. La periodista se lo tomó con gracia y no le dio importancia.“Yo estaba enamorado”,sorprendió el streamer.“¡Callate!”, le dijo ella, sin creerle.

“Ella me ninguneaba. Yo pensaba que si nos veíamos podíamos estar un rato. Ella pasaba por al lado mío, me daba un beso y seguía caminando. Estábamos en otro ritmo”, contó. “Teníamos Blackberry, nos pasamos los PIN y todo. A mí me gustaba de verdad”, agregó. “¿Cómo te acordás de todo tan en detalle?”, preguntó sorprendida la rubia. “Bueno, me acuerdo, porque yo donde pongo el ojo no me olvido”, respondió él.

El posteo de Nati Jota aparentemente para Coscu

Luego de la entrevista, Nati Jota publicó en Twitter una frase: "El pibe con piluso suma 36 puntos".

Fue ahí cuando sus seguidores empezaron a especular con que el mensaje fue dedicado a Martín Salvio por su look en los partidos de Argentina.