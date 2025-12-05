Escándalo con tres ex Gran Hermano que fueron echadas de un boliche: "¡A mí no me empuja nadie!"

"Estábamos en el vip, un chabón me empujó y le dije que a mí no me empuja nadie", relató Fenocchio. Y continuó: "Querían que pasemos para el otro lado del vip pero no se podía porque era como un vip dentro del vip, pero este tipo de seguridad nos empujó y me calenté. La culpa fue de él, nos habló mal y eso me molestó".

"Le pedí que me hablara bien y el tipo reaccionó pésimo. ´Estas están buscando quilombo, llamen a los de seguridad´, decía y nos sacaron. fue horrible y nos fuimos porque lo último que faltaba era que nos saquen fotos y nos escrachen por todos lados", explicó la Tana sobre lo sucedido.

Y cerró sobre el escándalo en el boliche: "No me gustó la forma en que nos sacaron y tanta secuencia".

Embed

Chiara Mancuso reveló el insólito lugar donde tuvo una cita romántica

Chiara Mancuso, ex participante de Gran Hermano (Telefe), contó el particular lugar donde asistió con un hombre que se estaba viendo y cómo fue ese momento.

"Fui a una cita a la cancha de Boca”, lanzó entre risas Chiara Mancuso. Y al ser consultada por ese momento por Facundo Ventura y todo el equipo, la hija del ex futbolista Alejandro Mancuso dio más detalles.

“Él era de Boca, no vive acá. Vive en otro país. Entonces, antes de irse me dijo que quería ir a la cancha. Fuimos. Boca ganó pero en el medio puteaban a Cavani”, profundizó.

“No es que fue la primera cita. O sea nos vimos bastante seguido. Pero de repente no vi esa parte porque estaba hablando y él decía ´la con… de tu madre´. No hubo chape en la cancha porque yo me trato de cuidar bastante”, explicó entre risas.

Luego de ese encuentro público en La Bombonera, Chiara Mancuso aclaró que sí estuvieron con mayor intimidad en su casa tras irse de allí juntos.

"Después vino a mi casa y hubo chape y todo pero en la cancha no. Eramos dos panas. Fue hace unos dos meses, después de Gran Hermano. No es que era algo ilegal y por eso no nos besábamos. Tampoco voy a ser tan bizarra de ponerme a chapar en La Bombonera desesperada”, cerró divertida sobre esa particular anécdota.