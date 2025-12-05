A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
NOCHE PARA EL OLVIDO

Escándalo con tres ex Gran Hermano que fueron echadas de un boliche: "¡A mí no me empuja nadie!"

Se conoció el inconveniente que pasaron ex participantes del reality Gran Hermano en una discoteca y que terminó en escándalo a la vista de todos.

5 dic 2025, 12:00
Escándalo con tres ex Gran Hermano que fueron echadas de un boliche: ¡A mí no me empuja nadie!
Escándalo con tres ex Gran Hermano que fueron echadas de un boliche: ¡A mí no me empuja nadie!

Escándalo con tres ex Gran Hermano que fueron echadas de un boliche: "¡A mí no me empuja nadie!"

Tres ex participantes de la última edición de Gran Hermano protagonizaron un escándalo en un boliche y fueron sacados del lugar. Fue una de las protagonistas del episodio quien dio detalles de lo ocurrido en su visita al streaming Se picó (República Z) que conduce Gastón Trezeguet.

Se trata de Katia La Tana Fenocchio quien contó qué fue lo que pasó cuando se encontraban festejando el cumpleaños de Chiara Mancuso el fin de semana en una discoteca y tanto ellas dos como Luciana Martínez fueron invitadas a retirarse del lugar tras una discusión con el personal de seguridad.

"Estaban todos los de Gran Hermano, lo hizo en un salón y después nos fuimos a bailar", comentó la Tana, y luego adelantó sobre el escándalo: "Me fui, no lo voy a contar...".

"Las echaron de un boliche, lo contó Luciana acá al aire", le dijo Nicolás Peralta. Y ahí la Tana dio detalles de lo sucedido: "Nos echaron como perros. Fue tremendo, vinieron los de seguridad y todo, una re secuencia. Nos dijeron que nos vayamos y nos sacaron".

"Estábamos en el vip, un chabón me empujó y le dije que a mí no me empuja nadie", relató Fenocchio. Y continuó: "Querían que pasemos para el otro lado del vip pero no se podía porque era como un vip dentro del vip, pero este tipo de seguridad nos empujó y me calenté. La culpa fue de él, nos habló mal y eso me molestó".

"Le pedí que me hablara bien y el tipo reaccionó pésimo. ´Estas están buscando quilombo, llamen a los de seguridad´, decía y nos sacaron. fue horrible y nos fuimos porque lo último que faltaba era que nos saquen fotos y nos escrachen por todos lados", explicó la Tana sobre lo sucedido.

Y cerró sobre el escándalo en el boliche: "No me gustó la forma en que nos sacaron y tanta secuencia".

Embed

Chiara Mancuso reveló el insólito lugar donde tuvo una cita romántica

Chiara Mancuso, ex participante de Gran Hermano (Telefe), contó el particular lugar donde asistió con un hombre que se estaba viendo y cómo fue ese momento.

"Fui a una cita a la cancha de Boca”, lanzó entre risas Chiara Mancuso. Y al ser consultada por ese momento por Facundo Ventura y todo el equipo, la hija del ex futbolista Alejandro Mancuso dio más detalles.

“Él era de Boca, no vive acá. Vive en otro país. Entonces, antes de irse me dijo que quería ir a la cancha. Fuimos. Boca ganó pero en el medio puteaban a Cavani”, profundizó.

“No es que fue la primera cita. O sea nos vimos bastante seguido. Pero de repente no vi esa parte porque estaba hablando y él decía ´la con… de tu madre´. No hubo chape en la cancha porque yo me trato de cuidar bastante”, explicó entre risas.

Luego de ese encuentro público en La Bombonera, Chiara Mancuso aclaró que sí estuvieron con mayor intimidad en su casa tras irse de allí juntos.

"Después vino a mi casa y hubo chape y todo pero en la cancha no. Eramos dos panas. Fue hace unos dos meses, después de Gran Hermano. No es que era algo ilegal y por eso no nos besábamos. Tampoco voy a ser tan bizarra de ponerme a chapar en La Bombonera desesperada”, cerró divertida sobre esa particular anécdota.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Katia La Tana Fenocchio Gran Hermano Chiara Mancuso Luciana Martínez

Lo más visto