Cinthia Fernández furiosa por la maldad que le hicieron a sus hijas en el colegio: "¿Son vivos? Vamos a..."

“¿Cuál es la onda o gracia de los pibes más grandes de romperles los tuppers a los más chicos? ¿Son vivos?", lanzó muy enojada Cinthia Fernández desde sus historias de Instagram.

cinthia fernandez hijas.jpg

Y añadió prometiendo consecuencias para los implicados: “Vamos a ver si lo son cuando los padres tengan que pagar lo que rompen. Qué bronca, maleducados"".

"Dos en 24 horas. Son las gracias nuevas”, finalizó enfadada. Cinthia Fernández suele compartir las cosas diarias que le ocurren y esta vez dejó en claro su malestar por el accionar de algunos compañeros de colegio de sus hijas por esas travesuras que no le causan nada de gracia.

Veremos si luego de hacer público esto que ocurrió con los tuppers de sus hijas en el colegio sus compañeros de colegio cesan en su actitud o continúan con este mal hábito.

cinthia fernandez tupper hijas colegio.jpg

Cinthia Fernández confesó lo que más la angustia de la maternidad: "¿Les pasa?"

Cinthia Fernández demostró ser una gran mamá y siempre muestra en sus redes sociales distintos momentos que comparte con sus tres hijas, como juegos, aprendizajes, actos escolares o viajes.

Sin embargo, no todo es color de rosa, y en las últimas horas la mediática hizo una sincera confesión donde habló de un momento de la maternidad que le suele causar una profunda angustia.

Como es usual en Cinthia, a través de sus redes sociales activó la cajita de preguntas para que sus seguidores compartan sus experiencias también y en la consigna expresó: "Nada que odie más que estudiar con ellas".

A continuación, amplió sobre este tema y explicó: "Me colapsa. Se me rompe mi vinculo como madre en este momento. Es algo que no disfruto para nada. Me genera estrés, angustia, todo. ¿Les pasa?".