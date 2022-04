China Suárez aclaró la polémica frase que desató un cruce con un intendente

China de zona norte historia.jpg Desde sus historias de Instagram, la China Suárez negó haber dicho la polémica frase "No soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte", aclarando que es de Capital.

Pero claro que esa no fue la única declaración que quiso hacer la polémica actriz, porque también eligió para responder por qué no estará en la segunda parte de la novela de Polka, ATAV. "Estuvimos hablando pero no puedo por fechas. Me hubiera encantado. Están armando algo lindo. Igual, lo miraré desde casa" sostuvo sobre el tema; mientras que también contó sobre la canción con la que se lanzará como cantante que "Rufi es mi fan número 1 desde que es así de chiquita. La escuchan Rufina y Magnolia en el ato y me la piden cada vez que subimos" y anunció que saldrá en el segundo semestre.

china historia 2.jpg En otras de sus historias la China Suárez habló de su relación con su ex suegra, y su lanzamiento como cantante.

En tanto, para echar por tierras los rumores de que se lleva mal con su ex suegra, la mamá de Benjamín Vicuña, publicó una foto con ella y aseguró que es "Falso. La amo, siempre fue tan buena conmigo y mis hijxs. Hemos compartido viajes, salidas, todo". Y sobre su estado de ánimo, confió que estuvo desaparecida porque "A veces sufro mucho y me meto para adentro. No sé otra manera de hacerlo", deslizó a modo de meta mensaje.

china historia 3.jpg Además, la China Suárez reveló desde sus redes por qué en los últimos días estuvo desaparecida.

Se supo quién es la famosa que filtra información sobre la China Suárez

La China Suárez no deja de estar en el ojo de la tormenta desde que estalló el escándalo con Wanda Nara el año pasado, cuando la empresaria descubrió que su marido Mauro Icardi mantenía un affaire con la actriz por mensajes.

Desde entonces, comenzaron a salir a la luz varios detalles impensados de la vida de la actriz como la pelea con su ex, Benjamín Vicuña, por la casa que le compró días antes de separarse en Pilar, el romance fugaz con Nicolás Furtado o el nuevo problema que salió a la luz con el Intendente de Berazategui.

"Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de zona Norte", fue la frase que dijo la China a su círculo íntimo y que generó su último escándalo, según reveló Mariana Brey en Socios del espectáculo. Enojada, la China entonces se la agarró contra El Trece y Adrián Suar por permitir que se la ataque todo el tiempo. Fue en LAM, América, en donde revelaron de dónde salían todos estos chismes.

paula-china.jpg

Ángel de Brito reveló algo de la fuente de su amiga y ex panelista del ciclo: "Hay que ver si la frase la dijo realmente... Paula Chaves se la contó a Mariana Brey y ella la cuenta al aire". De esta manera, la ex amiga de la China -que tomó partido por la Nara y valorizó más su relación con Zaira- es la que está contando intimidades que la ponen en jaque.