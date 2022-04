Insólito escándalo entre la China Suárez, un intendente y Adrián Suar

Embed

Fue así que al llegar a sus oídos la supuesta lapidaria frase de la China Suárez contra las mujeres del partido que gobierna Juan José Mussi, éste desde su cuenta de Twitter hizo su descargo disparando "Orgulloso de cada "Rosa de #Berazategui"! Porque son las que trabajan para salir adelante, siendo muchas jefas de familia... ¡Se empoderan cada día para no depender de nada ni nadie! No sale ni aldrán en las revistas pero son las modelos reales! Las verdaderas protagonistas".

Tw Mussi China Suárez ok.jpg El mensaje posteado por el intendente de Berzategui, Juan José Mussi, tras los supuestos dichos de la China Suárez.

Y como no podía ser de otra manera, en las últimas horas del viernes santo la ex de Benjamín Vicuña salió con los tapones de punta a responder, también desde la virtualidad como se acostumbra por estos tiempos.

La respuesta de la China Suárez al intendente de Berazategui y Adrián Suar la ligó de rebote

Así, harta de los dichos que ponen en su boca, y que sólo ella sabrá si son ciertos o no, la China Suárez decidió romper el silencio y pronunciarse al respecto pegándole a Mussi y apuntó directamente a Adrián Suar -director artístico de El Trece- por los dichos de la panelista de Socios del espectáculo desde sus historias de Instagram.

"Señor intendente, dispóngase a trabajar, en vez de perder el tiempo consumiendo mentiras. Y discúlpese públicamente por difundir algo que no es cierto. Gracias", disparó furiosa la actriz contra Mussi y arrobándolo le hizo saber "Ya estamos grandes para el 'le dijo que dijiste que me dijo que dijo'". Y en la misma historia le habló al Chueco Suar y al canal que comanda, sobre lo dicho por Brey y reproducido por el portal de la emisora: "Siempre fomentando el odio y el puterío. Ya estaríamos, no?".

China Suárez 1.jpg La China Suárez le respondió al intendente Mussi y apuntó directamente a Adrián Suar, cabeza de El Trece, por los dichos de una panelista de esa emisora sobre ella y la polémica frase.

Pero eso no fue todo porque no conforme con su descargo, la China Suárez publicó una segunda historia en la que hizo una suerte de catarsis. "Sigan metiéndose en la vida y ama de las mujeres, sigan. Exponiendo, intentando hundir, mintiendo. En unos años seguramente estemos hablando del acoso y carnicería mediática y estaremos lamentándonos", fueron sus primeras palabras.

China Suárez 2.jpg El descargo vía redes de la China Suárez tras el escándalo desatado con el intendente de Berazategui y El Trece, comandado por Adrián Suar.

Y luego cerró, claramente furiosa y desesperada al mismo tiempo: "De los desalmadxs que se sientan a decir pelotudeces porque les pagan, los primerxs que lamentan cuando alguien se mata porque le hacen bullying, hacen lo mismo y peor. Hostigan, disfrutan y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda sin su consentimiento. Son EL MAL".