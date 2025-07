China Suárez compartió fotos de su hija Rufina Cabré maquillada: las duras críticas que recibió la actriz

Rufina Cabré maquillada 2

“No es necesario apurar etapas”, “¿Por qué lookear a una nena como si fuera una adulta?”, o “Después se quejan de otras figuras mediáticas”, fueron algunas de las críticas que pudieron leerse en las redes en medio del debate que generaron las fotografías que rápidamente se viralizaron en X.

Y como si esto fuera poco, también hubo quienes hasta arriesgaron que se la veía a Rufina con un cambio de color en su cabello, lo que sumó más controversia todavía y una enorme catarata de críticas para la actual novia del ex de Wanda Nara. Y si bien esta vez la China Suárez no salió a responder directamente las críticas, sí se mostró en sus redes luciendo una remera con una provocativa frase en inglés que traducida al español significa "No seas celoso/a", para muchos su picante respuesta.

El sorpresivo gesto de Rufina Cabré antes del viaje a Turquía con la China Suárez que generó rumores

En medio de las gestiones que lleva adelante la China Suárez con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña —padres de sus hijos— para poder viajar con ellos a Turquía, este lunes se conoció una novedad de impacto: su hija mayor, Rufina Cabré, habría confirmado que se muda a Estambul junto a su madre y Mauro Icardi.

Según reveló Guido Záffora en DDM, el programa de Mariana Fabbiani en América TV, la propia Rufina lo habría anunciado en su cumpleaños, durante una charla informal con sus amigos. “Esta es una información de último momento. Hoy la China le está festejando el cumpleaños a Rufina. ¿Qué pasó? La nena se despidió de sus compañeros y compañeras, y dijo que el 24 de este mes se va a vivir a Turquía”, contó el periodista.

El comentario de Rufina sorprendió a los adultos presentes, sobre todo porque también se habría despedido de sus compañeras del equipo de hockey en el que participa. Ante esto, Martín Candalaft, panelista del ciclo, planteó la posibilidad de que se haya tratado de una confusión, aunque Záffora insistió en que ese era el dato que manejaban quienes estuvieron en el festejo.

Por su parte, el abogado de la actriz, Agustín Rodríguez, aclaró que el viaje está en regla y que no existe ningún impedimento legal. “Rufina está en perfectas condiciones de viajar. Nunca se le revocó el poder. Hasta el momento está todo perfecto”, afirmó el letrado.

Respecto de la postura de Nicolás Cabré, Záffora explicó: “El deseo de Nicolás es que la nena tenga la libertad de elegir”. Según trascendió, hay un acuerdo legal vigente entre los padres que permite la salida del país.

Además, se supo que Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, también viajarán a Turquía. Sin embargo, su estadía será breve: “El 24 se irían y volverían el 8 de agosto para el reinicio de clases”, indicó el periodista.