China Suárez contó la verdad sobre los rumores de crisis de pareja con Rusherking

"Me dijo textual esto... 'Ay, qué densos, me separan una vez al mes'... Y me puso unos emojis como que te estás durmiendo o aburren, eso textual me dijo, que la aburre que quieran separarla de Rusherking en diferentes situaciones...", confió en Mitre Live.

Asimismo, la instagramer dio su punto de vista tras su charla con la actriz, quien le negó de manera contundente el rumor de crisis y ruptura con el Rusherking: "Tal vez, pueden tener una discusión, pero me niega rotundamente que estén en crisis o separados”, quien rechazó de plano el reciente rumor de crisis y ruptura con el Rusherking.

Rusherking y la China Suárez lanzaron Hipnotizados: cómo es la letra y el clip de su primer tema en conjunto

Después del misterio generado por la supuesta boda secreta de la China Suárez y Rusherking, que rápidamente se descubrió que en realidad se trataba de la promoción de Hipnotizados, el nuevo tema del cantante urbano con la colaboración de la actriz que es nada menos que su novia en la vida real, este 21 de marzo finalmente se lanzó oficialmente.

Se trata de una cumbia pop compuesta por FMK y producida por Estani, el ritmo que unió musicalmente a la pareja y que interpretó en vivo el pasado 24 de marzo Rusherking en su primer show en el Movistar Arena.

En el video dirigido por Agustín Portela, puede verse a la China y a Rusher a punto de casarse, cuando de repente una tormenta amenaza con impedirles concretar la unión. "Sé que ya has escuchado lo que comentan, que en ninguna de mis relaciones he sido honesta", desliza Eugenia al inicio de su participación.

Aquí, la letra de Hipnotizados:

Que es lo que tengo, yo no lo ando presumiendo, hmm-hmm

Sé que ya has escuchado lo que comentan

Que en ninguna de mis relaciones he sido honesta

Pero nunca van a contarte (No, oh-oh)

Todo lo que yo por ti daría (Daría)

Baby, me tiene' hipnotizado, pensando en ti todo' los días

Es que nunca van a contarte, lo bien que tú me quedarías

Baby, me tiene' hipnotizada, pensando en ti todo' los días

Yeah, vos sos la mejor de toda', ya no quiero que estés sola

Nuestro amor nunca pasa de moda y te liberé en la zona

Y de mi corazón sos la ladrona

Es que tú tienes una carita de ángel

Hay muchas, pero no te iguala nadie, yeh, yeh

La noche se presta pa' que me baile'

Y quiero leer tu cuerpo en braille, yeh, yeh