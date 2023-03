La China Suárez reveló cómo vivió la primera noche que durmió con Rusherking: "Me abrazó y..."

China Suárez en Noche al Dente 1 - captura.jpg

“Fue todo muy lento. Fue muy distinto a todo lo que yo venía haciendo en mi vida, fue como esas relaciones antiguas, como muy despacito. Esa noche cada uno se fue a su casa, no fue como esa cosa como de ahora que se van juntos. Yo no soy tradicional y con él fue una cosa…”, reveló Suárez diferenciando este vínculo de todos los anteriores.

Y sobre su primera noche íntima con Rusherking, la China Suárez detalló: “Me acuerdo que después de un tiempo, la primera vez que dormí con él, fue algo que no me había pasado nunca. Yo soy bastante… no fóbica, pero no me gusta dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago”.

Al tiempo que concluyó, con un brillo especial en sus ojos: “Está bien que soy pisciana e intensa, pero me pasó que me abrazó y por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’, esa fue la sensación que tuve”.

Las fotos en ropa interior de la China Suárez que motivó la reacción hot de Rusherking: "Destruime la..."

Tras aquella foto en la cama y bien íntima de la China Suárez y Rusherking casi desnudos que revolucionó las redes, la pareja pasa por un gran momento y sigue encendida, sin ocultarlo ante sus seguidores virtuales.

Así, la actriz compartió una serie de fotos en ropa interior para una campaña y su novio reaccionó con todo al ver las imágenes desde Instagram.

En el posteo, donde se la ve a pura sensualidad con ropa interior color negro, la China agradeció por las fotos a la marca y Rusherking no dudó en comentar bien hot: "Destruime la vida".

La producción de fotos que subió Eugenia se llenó de likes y comentarios a puro elogio por su escultural figura entre sus más de 6 millones de seguidores en Instagram.