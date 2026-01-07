La molesta reacción de Martín Migueles cuando le preguntan por los 24 cm a Wanda Nara
Un movilero intentó sacarle declaraciones a Wanda Nara sobre su presente sentimental, pero una pregunta incómoda desató una reacción abrupta de su pareja, Martín Migueles, que dejó a todos en shock. Mirá lo que hizo.
7 ene 2026, 16:00
La molesta reacción de Martín Migueles cuando le preguntan por los 24 cm a Wanda Nara
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras protagonizar un momento tan incómodo como inesperado frente a un móvil de televisión. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se mostró accesible y predispuesta a responder distintas preguntas, hasta que el foco de la charla giró hacia su relación con el empresario Martín Migueles.
El intercambio parecía transcurrir con normalidad cuando el cronista de MBA (TV Pública) intentó indagar sobre el perfil bajo del empresario. “Siempre perfil bajo, Martín”, lanzó el notero. Wanda intervino con naturalidad: “Sí, no le gusta”. Sin embargo, segundos después llegó la pregunta que detonó la situación: “¿Lo de los 24 centímetros fue por él?”.
Ante esa consulta, Migueles reaccionó de manera abrupta: aceleró el vehículo y se retiró del lugar sin responder, dejando una sensación de tensión y malestar que quedó registrada por las cámaras. La escena fue interpretada como una respuesta impulsiva y poco amable frente a la insistencia periodística.
El episodio se da en un contexto donde Wanda ya venía generando revuelo por un mensaje polémico que publicó en sus redes sociales, con un tono provocador que rápidamente se viralizó. Ese posteo alimentó rumores sobre su vida personal, su vínculo con Migueles y versiones cruzadas vinculadas a supuestas infidelidades y conflictos laborales.
Además, según trascendidos difundidos por la periodista Karina Iavícoli, una de las versiones más fuertes indica que la mediática estaría atravesando un momento anímico complejo, molesta por no haber tenido el protagonismo esperado durante la temporada en Punta del Este ni recibir invitaciones a eventos importantes. A ese escenario se sumó otro rumor sensible: que desde Telefe le habrían pedido “bajar el perfil” para evitar que sus conflictos personales impacten directamente en MasterChef Celebrity, uno de los tanques del canal.
Embed
Moria Casán fulminó a Wanda Nara por el polémico comentario íntimo sobre Martín Migueles
Tras el picante comentario de Wanda Nara desde su cuenta de X el cual hacía referencia de manera indirecta a su intimidad con Martín Migueles, Moria Casán reaccionó sin filtros desde su programa La mañana con Moria (El Trece) y analizó a su estilo el polémico descargo de la conductora de MasterChef Celebrity.
“Yo conozco gente que ha dicho 24 centímetros con dos dedos más. O sea que hay gente que es más feliz que esta mina. Pesada, pesada”, disparó la One entre risas tras leer al aire el mensaje de la mediática.
A lo que la panelista María Fernanda Callejón observó: “Yo no creo que haya 24 ahí y mirá que yo de esto sé. Vengo de ahí, en eso no hay 24″.
“Todo esto no es para que se sepa lo del señor actual, es para que se sepa lo del anterior. Que no sé si a ella no le sirvió, pero le sirvió bastante porque tiene dos hijos, pero a la China le recontra sirve, o sea que está todo muy bien”, cerró Moria asegurando que ese mensaje se trató de un palito para el ex Mauro Icardi.