Guillermo Favale consolida su lugar en América TV con un súper desafío: "Aceptamos de inmediato"

— Con el programa más extenso, ¿cambia la forma en que te preparás cada día?

El desafío era si empezábamos un poco más tarde, a las 7, o si seguíamos de 6 a 10. Yo votaba por hacerlo de 6 a 10, porque el programa que hacemos durante todo el año está terminado, constituido, ya tiene una identidad. El desafío nuevo era agregar contenido para las dos horas siguientes: hacer las primeras dos idénticas y encarar un segundo segmento con las ventajas que da un horario más tardío, que es más tiempo para el desarrollo y más tiempo para relajarse. Más aún en enero, que da una ventaja extra. La preparación está vinculada a buscar un material diferente, más relacionado con el color y el verano, que no entra en un noticiero cerrado y estructurado, rápido como el de 6 a 8.

— Volviste hace un año a la señal y recordaste en una nota a PrimiciasYa que arrancaste tu carrera acá hace casi 20 años. Después de tanto tiempo, ¿qué significa para vos seguir tomando desafíos como conductor?

Antes de llegar a mi primer ciclo en América en 2007, estuve diez años en Canal 9 como cronista y alterné como conductor. En mi primera etapa en América y A24 me consolidé como conductor, hasta cerrar ese ciclo. Cuando volví, sabía que era una etapa nueva en mi carrera. Después de 11 años, me encontré con un canal mucho más moderno, logrado, con una estructura sólida y buenas herramientas para desarrollarme. En lo personal, resulta más simple trabajar con una contención tan fuerte.

— El 2025 fue un año de vuelta a América. ¿Cómo lo cerraste? Y mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o deseos tenés para este 2026, tanto en lo profesional como en lo personal?

El 2025 fue un año intenso en esta vuelta porque, originalmente, el proyecto personal que tenía era hacer los fines de semana en A24. En el transcurso del armado de la programación surgió la posibilidad de hacer, desde el mismo día del lanzamiento, este noticiero todos los días de 6 a 8. Tomé el desafío: fue duro desde lo físico, pero desde lo profesional fue extraordinario, porque trabajé los siete días de la semana y hacía 23 horas semanales al aire, absolutamente a gusto.

Para este año, el desafío es consolidar el horario de 6 a 8 en América, algo que logramos crecer e instalar, y convertirlo en un programa que la gente busque desde temprano, con la idea de hacerlo crecer hasta transformarlo en un clásico de la mañana. Solo la permanencia en esos horarios te convierte en un lugar fijo en la búsqueda de información a la mañana en la televisión. Es un horario muy grato: la gente agradece lo que hacés. Están los madrugadores, las personas que a las 6 de la mañana ya están de pie en sus casas, y todos pasan un ratito por la tele. Tenés que hacer un programa rápido, simpático y amigable, para que entre todos logremos formar una comunidad, seamos amigos.

Finalmente, cerró la charla con palabras cargadas de afecto y orgullo por el proyecto que encabeza, destacando el vínculo que se fue construyendo con el programa y el equipo a lo largo del tiempo: “Le tomé mucho cariño desde el momento mismo en que lo empezamos a construir”.

Cómo está integrado el equipo de verano de Arriba América

Arriba América, el programa de América TV, ya definió el equipo que acompañará a Guillermo Favale durante el verano 2026, con una fuerte presencia en los principales puntos turísticos del país y la región. El ciclo contará con móviles en las ciudades donde la temporada pisa fuerte: la Costa Argentina, Villa Carlos Paz y Punta del Este.

La información fue confirmada por el propio conductor en diálogo con PrimiciasYa, quien destacó la importancia de reforzar la cobertura con un equipo amplio y federal, acorde a la dinámica del verano.

En ese contexto, el programa tendrá a Daniel Fava —con el reemplazo de Maximiliano Értola durante su período de vacaciones—, Sofía Macaggi, Pablo Winokour, Natalia Madra, Fernando Tocho reemplazando a Verónica Rosales y Mimi Andrioli en pronóstico, quienes aportarán información, color y cercanía desde cada uno de los destinos, acompañando la agenda informativa y el pulso de la temporada estival.

Por otro lado, en los móviles estará Claudio Robin, Silvana Varela en reemplazo de Florencia Ghio y Alex Canizza. Mientras que las ciudades veraniegas estarán Nico Brun, Gustavo Descalzi y Belén Bianchi.