Cinthia Fernández no se guardó nada, habló de los 24 centímetros del novio de Wanda Nara y tiró una bomba

Poco después de que Wanda Nara publicara un picante mensaje en sus redes y mencionara de manera directa los “24 centímetros” de su pareja, Martín Migueles, Cinthia Fernández no dudó en lanzar una fuerte crítica contra el empresario.
Tras el posteo de Wanda Nara sobre los "24 centímetros" de Martín Migueles, Cinthia Fernández lanzó un filoso comentario y lo fulminó.
En La mañana con Moria (El Trece), Marcelo Polino opinó sobre la exposición pública de Wanda y fue categórico: “A mí me parece que Wanda está en el filo con sus relaciones. Después de Mauro, me parece que ya está como dedicando todo el tiempo a lo que hace. Lo hace más para el afuera”.
Moria Casán, fiel a su estilo, sumó un comentario cargado de ironía: “Le gusta el chongo que la protege, que se pelea con un periodista. Que mide bien”.
Luego, Polino retomó la palabra y contó: “Me parece que esto la va a perjudicar un poco. Yo sé que tuvo una reunión con Telefe, le dijeron que por favor bajara el perfil hasta que terminara la emisión de Masterchef”.
Acto seguido, luego de que una panelista recordara el polémico descargo de Wanda, Cinthia Fernández disparó sin filtro: “Igual puede tener 24 centímetros y los huevos chicos”.
Y remató con firmeza: “Es un tipo que no pone los huevos sobre la mesa. Es un tipo que casi que no reconoce un hijo, lo tuvieron que obligar a reconocer que debe alimentos. Se hace el padre fatal con los hijos de otro pero no se hace cargo de su paternidad”.
El explosivo descargo que Wanda Nara compartió en su perfil de X, donde dejó entrever un detalle sobre Martín Migueles al mencionar los "24 centimetros", provocó un intenso revuelo y generó cuestionamientos de la opinión pública.
Lo cierto es que, después de que Claudia Ciardone confirmara que el empresario se habría comunicado con ella, y tras una estadía tan comentada como movida en Punta del Este, Nara volvió a Buenos Aires con la intención de enfocarse nuevamente en sus compromisos laborales. En ese marco, también explicó por qué decidió mantenerse al margen de varios de los encuentros más exclusivos de la temporada: según relató, optó por bajar el ritmo y dedicar más tiempo a su familia.
Sin embargo, no todos aceptaron su versión. Hubo quienes salieron a ponerla en duda y a cuestionar sus dichos, y Wanda reaccionó con un mensaje que rápidamente se convirtió en tema de conversación: afirmó tener “24 cm de razones para estar tranquila”, una frase que apuntaba directamente a los atributos de su pareja.
Ese comentario encendió una fuerte polémica y desató críticas por el tono elegido y por la manera en que expuso la situación. Entre las voces más severas se destacó la de la panelista Angie Balbiani, quien lanzó: “En unos años pedirá empatía feminista entre lágrimas. No hay nada más infantil que decir ‘me envidian’ para justificar caprichos”.
“No hay nada más machista que cosificar a tu pareja para justificar su valor”, remató, generando un aluvión de reacciones entre los usuarios que no tardaron en debatir sus palabras.