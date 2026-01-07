Cinthia Fernández no se guardó nada, habló de los 24 centímetros del novio de Wanda Nara y tiró una bomba

Acto seguido, luego de que una panelista recordara el polémico descargo de Wanda, Cinthia Fernández disparó sin filtro: “Igual puede tener 24 centímetros y los huevos chicos”.

Y remató con firmeza: “Es un tipo que no pone los huevos sobre la mesa. Es un tipo que casi que no reconoce un hijo, lo tuvieron que obligar a reconocer que debe alimentos. Se hace el padre fatal con los hijos de otro pero no se hace cargo de su paternidad”.

Qué le dijeron a Wanda Nara por el picante comentario que hizo sobre Martín Migueles

El explosivo descargo que Wanda Nara compartió en su perfil de X, donde dejó entrever un detalle sobre Martín Migueles al mencionar los "24 centimetros", provocó un intenso revuelo y generó cuestionamientos de la opinión pública.

Lo cierto es que, después de que Claudia Ciardone confirmara que el empresario se habría comunicado con ella, y tras una estadía tan comentada como movida en Punta del Este, Nara volvió a Buenos Aires con la intención de enfocarse nuevamente en sus compromisos laborales. En ese marco, también explicó por qué decidió mantenerse al margen de varios de los encuentros más exclusivos de la temporada: según relató, optó por bajar el ritmo y dedicar más tiempo a su familia.

Sin embargo, no todos aceptaron su versión. Hubo quienes salieron a ponerla en duda y a cuestionar sus dichos, y Wanda reaccionó con un mensaje que rápidamente se convirtió en tema de conversación: afirmó tener “24 cm de razones para estar tranquila”, una frase que apuntaba directamente a los atributos de su pareja.

Ese comentario encendió una fuerte polémica y desató críticas por el tono elegido y por la manera en que expuso la situación. Entre las voces más severas se destacó la de la panelista Angie Balbiani, quien lanzó: “En unos años pedirá empatía feminista entre lágrimas. No hay nada más infantil que decir ‘me envidian’ para justificar caprichos”.

“No hay nada más machista que cosificar a tu pareja para justificar su valor”, remató, generando un aluvión de reacciones entre los usuarios que no tardaron en debatir sus palabras.